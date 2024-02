Athletico-PR anuncia a chegada do atacante argetnino Lucas Di Yorio: 'Gosto de jogar na área'

O Athletico-PR não para de anunciar reforços para o setor ofensivo. Após acertar com Mastriani e com o jovem Petterson, o clube anunciou nesta terça-feira acordo com o argentino Lucas Di Yorio, mais um centroavante para a temporada.

"Mais um reforço para a temporada 2024! O Athletico Paranaense acertou a contratação do atacante argentino Lucas Di Yorio, de 27 anos. O jogador estava no Pachuca, do México", informou o clube. O reforço assinou até o fim da temporada.

Com a manutenção do experiente Pablo, a contratação de Mastriani e agora a chegada de Di Yorio, a briga pela vaga de centroavante titular será acirrada. Até então o grande reforço para 2024, Mastriani já estreou anotando gol, com somente nove minutos, nos 4 a 0 sobre o PSTC.

"Fico muito feliz com esta oportunidade. Estou em um clube que sempre é protagonista nas competições que disputa", celebrou Lucas Di Yorio, que vestirá a camisa número 7. "Gostei muito de tudo o que vi e estou bastante impressionado com a estrutura que o clube tem. É um clube muito organizado, em que as pessoas trabalham muito bem. E isso tem dado bastante resultado", avaliou.

O Athletico fez questão de engrandecer o novo reforço. De acordo com o clube, Lucas Di Yorio chega ao CAT Caju após se destacar pelo Everton (Chile), com 11 gols em 22 jogos, e no Club León, do México, com 13 gols em 40 partidas. Na equipe mexicana, conquistou a Liga dos Campeões da Concacaf.

O jogador chegou motivado e disposto a marcar bastante gols. "Sou um centroavante. Gosto muito de jogar na área, para poder finalizar a gol", disse. "Quero ajudar o time com o que for necessário. Venho para entregar os 100% de mim. Estou muito feliz e com muita vontade de vestir a camisa e jogar."