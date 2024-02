Gabriel Menino celebra 200 jogos pelo Palmeiras: 'Nem nos melhores sonhos imaginava essa marca'

Passada a decepção da derrota nos pênaltis na decisão da Supercopa Rei para o arquirrival São Paulo, domingo, no Mineirão, em Belo Horizonte, o Palmeiras iniciou as atividades voltando o foco ao Campeonato Paulista. Na reapresentação do elenco neste terça-feira, o volante Gabriel Menino lamentou a perda do título, mas celebrou a marca de 200 jogos pela equipe.

"Nem nos meus melhores sonhos imaginava que poderia fazer 200 jogos pelo Palmeiras. Para mim, é o maior time do Brasil e do mundo. É uma honra e um prazer enorme carregar esse escudo no meu peito por anos", disse. "Estou muito feliz que consegui bater essa meta de 200 jogos. Isso para mim é muito gratificante. Sou grato primeiramente a Deus e ao Palmeiras, que realizou meus melhores sonhos desde criança. Desde meu primeiro voo de avião até o meu primeiro título. Sou muito grato por bater essa marca tão importante, que não é para qualquer um."

Captado para as categorias de base do Palmeiras aos 16 anos, vindo do Guarani, Menino está no elenco profissional desde 2020. É o quarto jogador das categorias de base do Palmeiras com mais títulos: nove, ao lado de Oberdan Cattani e atrás de Lima e Waldemar Fiume, com 11, e Junqueira, com 12).

Nesta terça-feira, enquanto os reservas fizeram um coletivo completado com jovens da transição, os titulares fizeram atividades de reabilitação no Centro de Excelência da Academia de Futebol. Nesta quarta-feira, apenas, que Abel Ferreira define qual escalação utilizará diante do Ituano, quinta, às 21 horas, na Arena Barueri.

Gabriel Menino espera que a equipe apague da mente a derrota na decisão de domingo e já dê novo passo para a vaga nas quartas de final do estadual. "Não foi o resultado que queríamos, mas coletivamente fomos bem. Criamos mais oportunidades de gol. Infelizmente não saímos com o título, mas serviu de aprendizado para que na próxima sejamos mais eficazes", afirmou.

"Ainda temos quatro campeonatos pela frente. Vamos continuar sendo consistentes, focados em nossos objetivos. Tem muita água para passar debaixo da ponte. É pensar jogo a jogo, partida por partida, e na quinta-feira vamos dar o nosso máximo para conquistar mais três pontos e seguir no topo da tabela."