Lucas Villalba chega a Belo Horizonte para fazer exames e assinar contrato com Cruzeiro

O argentino Lucas Villalba desembarcou nesta terça-feira em Belo Horizonte e o Cruzeiro aguarda somente a realização dos exames médicos para se reunir com o atleta para definir a sua contratação por empréstimo no valor de US$ 400 mil.

O jogador de 29 anos chega para reforçar o sistema defensivo da equipe. Ele também atua como lateral-esquerdo e aumenta o leque de opções do treinador Nicolás Larcamón para montar a equipe.

Animado com a transferência, o argentino falou da possibilidade de atuar no futebol brasileiro. "Estou muito feliz de estar aqui. Muito agradecido. Era o que estava buscando. Muito obrigado por me receber", afirmou o jogador em breve entrevista no aeroporto de Confins.

Apesar de o Cruzeiro ainda não ter fechado a negociação,o Argentinos Juniors usou as redes sociais para anunciar que o jogador está sendo negociado por empréstimo com o clube mineiro.

Villalba chega para reforçar o Cruzeiro que vive um bom momento no Campeonato Mineiro. O time lidera o Grupo A ao lado do Tombense com sete pontos e vem de vitória sobre o Atlético-MG na Arena MRV.