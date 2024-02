Fluminense mantém liderança no Carioca: Resumo da 6ª Rodada!

Encerrada a 6ª rodada do Campeonato Carioca 2024, o Fluminense permanece na liderança isolada com 14 pontos. No último confronto, realizado em Bacaxá, no domingo (4), o Tricolor conseguiu arrancar um empate no fim do jogo contra o Boavista. Lelê, que é o artilheiro do time na temporada com quatro gols, abriu o placar, Mateus Lucas, fez dois gols e virou a partida para o time de Saquarema. Mas aos 41 do segundo tempo, após cruzamento de Rafael Monteiro, João Neto ganhou a disputa contra o marcador na grande área e empatou para o Fluminense.



Na mesma rodada, Flamengo e Vasco protagonizaram um duelo acirrado no Maracanã que terminou sem gols, com destaque para a atuação do zagueiro Léo Pereira, que salvou o rubro-negro em pelo menos duas claras oportunidades do time cruz-maltino, e para o pênalti desperdiçado por Gabigol aos 44 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o Flamengo dorme na sexta colocação e o Vasco na sétima.



Enquanto isso, em Brasília, o Botafogo enfrentou o Nova Iguaçu, partida que terminou empatada em 2 a 2. O alvinegro termina a rodada na vice-liderança e o Nova Iguaçu, que faz ótimo início de campeonato, na terceira posição.



Confira a análise da 6ª rodada com o repórter Fernando Silva.







