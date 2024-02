Com gol no fim, Bayer Leverkusen bate Stuttgart e avança à semifinal da Copa da Alemanha

De forma dramática, o Bayer Leverkusen venceu o Stuttgart por 3 a 2, de virada, nesta terça-feira, e confirmou presença nas semifinais da Copa da Alemanha. O líder isolado do Campeonato Alemão esteve duas vezes em desvantagem no placar, mas encontrou forças para reagir e confirmar a classificação.

O gol da vitória foi marcado pelo zagueiro Jonathan Tah, uma referência para o time. Com mais de 300 partidas com a camisa do Leverkusen, o defensor avançou para o ataque e, de cabeça, completou um cruzamento da direita para estabelecer o 3 a 2.

A partida foi marcada pelo equilíbrio, mas logo o Stuttgart tratou de dificultar as coisas ao fazer 1 a 0 ainda no início do primeiro tempo com Anton, em bela cabeçada. Bem postado defensivamente, o time visitante conseguiu neutralizar as principais ações ofensivas do rival e levou a vantagem para o intervalo.

O Bayer voltou mais focado e conseguiu o empate aos cinco minutos com Robert Andrich. No entanto, a partida voltou a ganhar contornos de dramaticidade com Chris Fürich colocando novamente o Stuttgart em vantagem aos 13 minutos.

A necessidade de empatar o confronto tornou o Leverkusen ainda mais ofensivo e o empate aconteceu aos 22 minutos com Amine Adli, que finalizou de pé esquerdo, e deixou tudo igual novamente: 2 a 2 aos 27 minutos.

O empate aumentou ainda mais a pressão sobre o Stuttgart, que acabou tomando a virada no fim da partida. O Bayer apostou na bola aérea e contou com a presença de Jonathan na área para completar o cruzamento e decretar a virada de 3 a 2 aos 45 minutos da etapa final.