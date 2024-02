Botafogo e Ponte Preta prometem confronto equilibrado para fugir das últimas posições

Atrás de pontos para fugir logo da ameaça de queda, Botafogo e Ponte Preta se enfrentam no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, nesta quarta-feira, às 19h, em um duelo que promete muito equilíbrio pela sexta rodada do Campeonato Paulista.

Embaladas por séries invictas, ambos prometem não facilitar para o adversário.

Atualmente, o Botafogo aparece na quarta colocação do Grupo D, até agora a chave mais equilibrada do Paulistão, com oito pontos e não perde há quatro jogos. Na última rodada ficou no empate sem gols com o Ituano, fora de casa. São Paulo com dez, Novorizontino com nove e São Bernardo com oito completam a chave.

A Ponte Preta engatou o terceiro jogo seguido sem derrota ao empatar com o São Bernardo, em casa, por 3 a 3, no último domingo. Tem seis pontos e é terceiro colocado do Grupo B. O Palmeiras lidera com 10, seguido de Água Santa com sete e o arquirrival Guarani com apenas quatro.

O time da casa tem dois importantes retornos. O primeiro é o próprio técnico Paulo Gomes, que cumpriu suspensão na rodada passada após ser expulso contra o Santo André. O auxiliar Alexandre Faganello foi o responsável por ficar à frente da equipe em Itu. Na defesa, o capitão Fábio Sanches também cumpriu suspensão e está de volta.

Depois de começar a semana com problemas na lateral-direita, já que o titular Igor Inocêncio está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e Luiz Felipe é dúvida com um desconforto muscular, quem pode ganhar a chance e começar jogando João Gabriel. O jovem de 18 anos deve disputar a primeira partida como titular.

Ele foi titular na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2024 e no ano passado chegou a jogar por dez minutos, uma partida da Série A2 do Paulista, contra o Lemense. O garoto é tido como uma das principais promessas do clube para os próximos anos.

Além dele, o técnico João Brigatti poderá contar com mais duas novidades: o meio campista Dudu Scheit e o centroavante Gabriel Novaes, que foram inscritos na lista A do Campeonato Paulista e estão aptos para estrear. Mas, neste primeiro momento, devem ser opções no banco de reservas.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X PONTE PRETA

BOTAFOGO - João Carlos; Thássio, Fábio Sanches, Bernardo Schappo e Patrick Brey; Erison, Carlos Manuel e Leandro Maciel; Tiago Alves, Emerson Ramon e Toró. Técnico: Paulo Gomes.

PONTE PRETA - Pedro Rocha; João Gabriel, Edson, Mateus Silva e Gabriel Risso; Felipinho, Emerson Santos, Léo Naldi e Elvis; Dodô e Jeh. Técnico: João Brigatti.

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan.

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).