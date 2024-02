São Bernardo e Portuguesa buscam reabilitação de olho em zona de classificação do Paulistão

Buscando vaga na zona de classificação de seus grupos, São Bernardo e Portuguesa se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Os dois buscam recuperação: os mandantes estão há dois jogos sem vencer, enquanto os visitantes vêm de três derrotas seguidas.

Nas duas últimas rodadas, o São Bernardo perdeu para a Inter de Limeira por 2 a 0 e empatou com a Ponte Preta por 3 a 3, ambos fora de casa. Neste último jogo, porém, o saldo foi positivo já que o empate foi conquistado no último lance. Com oito pontos, aparece em terceiro lugar do Grupo D, o mais disputado até agora. O São Paulo lidera com dez e um jogo a menos, seguido pelo Novorizontino, com nove. O Botafogo, quarto colocado, é outro com oito pontos.

Na partida em Campinas, o técnico Márcio Zanardi optou por jogar com três zagueiros, mas deve voltar para dois defensores. Isso porque Hélder levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Assim, Alan Santos continua no setor junto com Pedro Carrerete. Com isso, os laterais Vitor Ricardo e Arthur Henrique devem ser novamente titulares.

O ataque também vem tendo revezamento, mas a tendência é que o trio seja formado com Lucas Tocantins, Kayke e Silvinho, embora Matheus Régis e João Carlos tenham se destacado no último jogo.

Depois que venceu a Inter de Limeira por 3 a 2 na estreia, a Portuguesa não pontuou. Perdeu para Red Bull Bragantino por 2 a 1, São Paulo por 1 a 0 e Ponte Preta por 2 a 0. Com três pontos, está em terceiro lugar do Grupo A, que ainda tem Santos (12), Ituano (4) e Santo André (2). A Portuguesa, porém, tem um jogo a menos porque o duelo com o Palmeiras pela quinta rodada foi adiado devido à participação palmeirense na Supercopa Rei.

Apesar da sequência negativa, o técnico Dado Cavalcanti não vem mudando muito a escalação e agora teve tempo para fazer ajustes. Algumas posições, porém, são bem disputadas. Na lateral-esquerda, por exemplo, Marquinhos Pedroso e Eduardo Diniz são opções.

No ataque, Felipe Marques e Paraizo são constantemente acionados. Até mesmo Giovanni Augusto sofre concorrência no meio-campo, porque o treinador gosta de recuar Victor Andrade ou Chrigor para fazer a função criativa. Sem suspensos, a lista de pendurados conta com Yeferson, Henrique Dourado e Dudu Miraíma.

FICHA TÉCNICA

SÃO BERNARDO X PORTUGUESA

SÃO BERNARDO - Alex Alves; Vitor Ricardo, Alan Santos, Pedro Carrerete e Arthur Henrique; Rodrigo Souza, Lucas Lima e Romisson; Lucas Tocantins, Kayke e Silvinho. Técnico: Márcio Zanardi.

PORTUGUESA - Thomazella; Douglas Borel, Yeferson Quintana, Patrick e Marquinhos Pedroso; Zé Ricardo, Dudu Miraíma e Giovanni Augusto; Victor Andrade, Henrique Dourado e Chrigor. Técnico: Dado Cavalcanti.

ÁRBITRO - Thiago Luis Scarascati.

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo.