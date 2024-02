Trio brilha, Phoenix Suns vence e Milwaukee Bucks entra em crise na NBA

O Phoenix Suns aproveitou a má fase do Milwaukee Bucks e venceu mais uma, na noite desta terça-feira, na NBA. O trio formado por Kevin Durant, Devin Booker e Bradley Beal brilhou em quadra, ofuscando Giannis Antetokounmpo, e construiu a vitória pelo placar de 114 a 106, diante da torcida.

O resultado ampliou a crise nos Bucks, que ainda não entraram nos trilhos desde a troca de treinador. Sob o comando de Doc Rivers, o time de Milwaukee perdeu a segunda seguida. No total, os Bucks somam quatro derrotas e apenas um triunfo com o novo técnico, contratado de forma inesperada para substituir Adrian Griffin.

"Temos que continuar melhorando, continuar assistindo os vídeos dos nossos jogos. Agora temos que trabalhar o dobro. Se estivermos dispostos a fazer isso, ficaremos bem", comentou Antetokounmpo, autor de um "double-double" de 34 pontos e 10 rebotes, além de seis assistências.

Os Bucks sofreram com os desfalques. Damian Lillard e Brook López sequer entraram em quadra nesta noite de terça, enquanto Khris Middleton deixou a quadra ainda no primeiro quarto devido a dores no tornozelo.

Do outro lado, os Suns aproveitaram as fragilidades do rival para brilhar em quadra. Kevin Durant obteve dois dígitos em dois fundamentos diferentes: 28 pontos e 10 rebotes. Devin Booker foi o cestinha do confronto, com 32 pontos, enquanto Bradley Beal contribuiu com 25 pontos e 10 rebotes.

O revés faz os Bucks se afastarem da briga pela liderança da Conferência Leste, que pertence ao Boston Celtics. O Cleveland Cavaliers é o novo vice-líder. O time de Milwaukee está em terceiro, com retrospecto de 33 vitórias e 18 derrotas. Os Suns ocupa o sexto posto no Oeste, com 30/21.

Em outro bom jogo da rodada, o favorito Oklahoma City Thunder caiu diante do Utah Jazz por 124 a 117, fora de casa. O resultado derrubou o Thunder da liderança do Oeste, agora ocupada pelo Los Angeles Clippers, que nem precisou entrar em quadra nesta terça para assumir a ponta.

Como de costume, Shai Gilgeous-Alexander fez a sua parte pelo Thunder, com 28 pontos e sete assistências. Mas o embalado Jazz alcançou a segunda vitória seguida sob a liderança de Lauri Markkanen, que obteve um "double-double" de 33 pontos e 11 rebotes.

O Thunder é o vice-líder do Oeste, com 35/16, enquanto o time de Utah figura em 10º na mesma tabela, com o mesmo número de vitórias e de derrotas: 26.

Confira os resultados da noite desta terça-feira:

Indiana Pacers 132 x 129 Houston Rockets

Brooklyn Nets 107 x 119 Dallas Mavericks

New York Knicks 123 x 113 Memphis Grizzlies

Miami Heat 121 x 95 Orlando Magic

Chicago Bulls 129 x 123 Minnesota Timberwolves

Utah Jazz 124 x 117 Oklahoma City Thunder

Phoenix Suns 114 x 106 Milwaukee Bucks

Acompanhe os jogos desta quarta-feira:

Washington Wizards x Cleveland Cavaliers

Charlotte Hornets x Toronto Raptors

Boston Celtics x Atlanta Hawks

Philadelphia 76ers x Golden State Warriors

Miami Heat x San Antonio Spurs

Sacramento Kings x Detroit Pistons

Los Angeles Clippers x New Orleans Pelicans