Daniel Alves depõe hoje em julgamento na Espanha

O terceiro dia de julgamento em Barcelona, Espanha, marca um momento crucial no caso do ex-jogador Daniel Alves, acusado de estupro em dezembro de 2022. Hoje, é a vez do réu apresentar sua versão dos eventos perante o tribunal. Na Espanha, a pena máxima para esse crime é de até 12 anos de prisão.



Alves foi detido em 20 de janeiro de 2023, após se entregar em uma delegacia de Barcelona. No mesmo dia, o Pumas, clube de futebol mexicano onde o ex-jogador atuava, anunciou sua demissão.



O caso remonta a 30 de dezembro de 2022, quando Alves estava em uma casa noturna e convidou a vítima e suas duas amigas para se juntarem a ele em uma área VIP, após insistência. O ex-atleta teria tentado flertar com as garotas, ficando próximo e tocando nelas. Posteriormente, ele teria agarrado a mão da vítima e a conduzido em direção ao seu pênis, encontrando resistência da parte dela. Em seguida, Alves teria levado a mulher para uma porta desconhecida, insistindo que ela entrasse. No depoimento, a vítima relatou que, ao perceber que era um banheiro, tentou sair, mas foi impedida por Alves, que fechou a porta. No local, teria ocorrido o estupro.



Segundo o jornal "El Periodico", a amiga da vítima testemunhou que recebeu uma mensagem da prima e suspeitou que algo estava errado. Ao se encontrarem no guarda-roupa, a mulher explicou, entre lágrimas, que o jogador a havia estuprado. A prima da vítima também depôs, relatando que o ex-jogador a machucou muito e que ela agora enfrenta problemas para dormir, precisa de antidepressivos, não está trabalhando e raramente sai de casa.



O julgamento chega ao fim hoje (7), mas ainda não foi determinado quando a justiça espanhola emitirá a sentença.