Bia Haddad supera 'maratona', fatura 100ª vitória e vai às quartas de final em Abu Dabi

Beatriz Haddad Maia faturou nesta quarta-feira a sua 100ª vitória em chaves principais no circuito profissional. A tenista número 1 do Brasil alcançou a marca ao superar a polonesa Magda Linette, 55ª do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (8/6), 6/7 (1/7) e 6/1, pelas oitavas de final do Torneio de Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos.

A partida, que durou 3h43min, é a mais longa do circuito neste começo de temporada. Bia já tinha participado do jogo mais longo do ano passado. "Acho que a minha equipe precisa cuidar bem do coração. Algumas vezes não é fácil administrar as emoções no tênis. Para mim, uma qualidade que importa demais é não desistir. Sempre tento jogar mais uma boa", comentou a brasileira.

O resultado marcou a 100ª vitória da número 13 do mundo em competições de nível WTA e Grand Slams, contando apenas as chaves principais. Neste nível, a brasileira tem agora o retrospecto de 100 triunfos e 80 derrotas. No geral, incluindo torneios de nível ITF, ela acumula 432 vitórias e 220 derrotas em chaves de simplesna carreira.

Nas quartas de final do torneio de nível WTA 500, Bia enfrentará a vencedora do duelo entre a britânica Emma Raducanu, campeão do US Open de 2021, e a tunisiana Ons Jabeur, duas vezes finalista de Wimbledon. A futura rival de Bia será definida ainda nesta quarta-feira.

Bia obteve sua vitória mais dura do ano nesta quarta, contra uma rival que também não costuma desistir fácil das partidas. Atual 55ª do ranking, Linette lutou até o fim e chegou a salvar três match points antes de ver a brasileira sacramentar a vitória no jogo mais longo de Bia em 2024.

As duas jogadoras fizeram um duelo marcado pelo equilíbrio do começo ao fim. No primeiro set, Bia começou mal e perdeu o saque logo no primeiro game da partida. No game seguinte, ela desperdiçou seguidas chances. A reação veio no sexto game, quando devolveu a quebra e empatou o duelo. Ela chegou a estar perdendo por 1/3, porém virou para 4/3.

Bia soube encontrar soluções para frear o bom ritmo da rival, que vinha sacando muito bem até então. Os golpes nas paralelas ajudaram a derrubar a solidez da polonesa. O equilíbrio, contudo, esteve em vigor até mesmo no tie-break, quando mais uma vez a brasileira saiu atrás no placar, se recuperou e levou a melhor.

O duelo continuou equilibrado ao longo do segundo set. Tanto que a primeira quebra aconteceu apenas no oitavo game, quando a polonesa se impôs no saque da brasileira e abriu 5/3, sacando para fechar a parcial e empatar o confronto. Bia, contudo, fez jogo duro. Reagiu mais uma vez, empatou o set e forçou a disputa do tie-break, quando não conseguiu manter o ritmo.

Mas, depois do esforço intenso no tie-break, Linette demonstrou certo cansaço no início do terceiro set e Bia soube aproveitar o momento favorável. Ela abriu rapidamente 5/1 no placar e sacou para fechar o jogo. A polonesa tentou impor resistência, mas acabou cedendo no quarto match point da brasileira.