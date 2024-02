Santos renova contrato com "Ídolos Eternos" por um ano: 'Manter a história viva'

Em um encontro agendado na Vila Belmiro, o Santos definiu a renovação de contrato por um ano com os Ídolos Eternos, grupo composto por jogadores consagrados que marcaram seus nomes na história do clube. A reunião aconteceu na sala da presidência e contou com a presença do mandatário Marcelo Teixeira.

Pepe, Lima, Mengálvio, Clodoaldo, Manoel Maria e Abel Verônico assinaram seus novos vínculos com o clube. O ex-ponta-esquerda Edu, em viagem com a equipe santista, que está disputando a Equality Cup, no Catar, assinará seu contrato quando retornar ao Brasil.

O presidente santista enfatizou, no encontro, a importância da participação dos ídolos em eventos e da proximidade com os torcedores.

"Eles são fontes de inspiração para todos aqueles que estão envolvidos como dirigentes, atletas, profissionais do Clube e torcedores. Essas participações em eventos culturais e esportivos são cruciais para resgatarmos a história e valorizar os atletas que estão entre nós e mantermos viva a memória daqueles que já foram para outro plano", afirmou.

Representando o grupo de ex-jogadores históricos, o tricampeão mundial de 1970, Clodoaldo, comemorou a renovação comemorou a iniciativa da diretoria em dar seguimento a esse projeto.

"É manter a história do clube viva. Carregamos o sentimento de amor desde a época em que jogávamos e é um prazer sempre estar presente na vida do Santos" afirmou Clodoaldo durante o encontro.