Chelsea bate Aston Villa, garante vaga na Copa da Inglaterra, e pega o Leeds nas oitavas

Com um início arrasador, o Chelsea garantiu a sua classificação às oitavas de final da Copa da Inglaterra ao derrotar o Aston Villa por 3 a 1, nesta quarta-feira, no Villa Park. O empate sem gols entre as duas equipes no final de janeiro forçou esse jogo extra, e a equipe de Mauricio Pochettino carimbou a vaga com extrema tranquilidade, mesmo jogando na casa do adversário.

Pressionado pela campanha irregular no Campeonato Inglês (ocupa a 11ª posição com 31 pontos), o resultado positivo chega para dar mais tranquilidade ao time azul. Nas oitavas de final, o Chelsea terá como rival o Leeds United.

O Aston Villa iniciou o jogo com a estratégia de pressionar o visitante, mas acabou surpreendido logo aos dez minutos. Em boa trama ofensiva, os donos da casa viram a equipe visitante inaugurar o marcador com uma finalização de Gallagher.

A resposta veio de forma imediata, mas graças à boa atuação do goleiro Petrovic, o placar não teve alteração. Ele trabalhou bem nas finalizações do meia Bailey, e do atacante Watkins, e manteve a vantagem de 1 a 0.

Mais equilibrado na partida,o Chelsea tornou o caminho da classificação mais tranquilo aos 18 minutos. Aproveitando os espaços no ataque, o time do técnico Mauricio Pochettino apostou na bola aérea. E foi num cruzamento certeiro que Nicolas Jackson, de cabeça, aumentou o placar: 2 a 0.

No final do primeiro tempo, o time da casa teve a chance de descontar. McGinn recebeu a bola livre na entrada da grande área e arriscou o arremate. O tiro saiu forte, mas Petrovic voltou a fazer a diferença, e espalmou a bola para escanteio.

Se a situação já estava confortável com dois gols de vantagem, aos oito minutos, Enzo Fernández tornou a tarefa ainda mais tranquila. Em cobrança na entrada da grande área, ele mandou a bola no ângulo do goleiro Emiliano Martinez e estabeleceu o placar de 3 a 0.

Soberano no duelo, o Chelsea cadenciou o ritmo e passou a tocar a bola no meio-campo com o objetivo de desgastar o rival e achar espaço para encaixar um contra-ataque em busca de mais um gol. O Aston Villa conseguiu fazer o seu gol de honra no final. Diaby recebeu a bola após jogada iniciada pela esquerda e chutou no canto para fazer 3 a 1 no fim do jogo.