Red Bull Bragantino derruba a invencibilidade do Novorizontino com gol do meio campo

Com um gol do meio de campo de Eduardo Sasha, o Red Bull Bragantino derrubou a invencibilidade do Novorizontino ao bater o adversário por 2 a 0. A partida, válida pela sexta rodada do Campeonato Paulista, foi realizada no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, nesta quarta-feira.

Sasha marcou seu gol aos 50 minutos da fase final, quando o goleiro Jordi foi ao ataque para tentar o empate. O Novorizontino perdeu a bola, que caiu nos pés do atacante. Ele chutou, sem goleiro, do meio de campo, para marcar um belo gol. O outro foi de Juninho Capixaba.

Com a vitória, o Red Bull Bragantino se isola na liderança do Grupo C, com dez pontos, colocando sete a mais do que o Corinthians, último colocado. O Novorizontino soma nove na terceira colocação do Grupo D, quatro atrás do líder São Paulo.

O Bragantino foi melhor no primeiro tempo, mas não soube transformar a superioridade em gols. O time de Bragança chegou a obrigar o goleiro Jordi a trabalhar em algumas chances. Aos 11, o time visitante criou sua melhor chance. Vitinho finalizou, Jordi defendeu, e no rebote, Thiago Borbas mandou, sem goleiro, por cima do gol.

Os dois times procuraram o ataque desde o início do segundo tempo. O Novorizontino teve mais posse de bola e controlou o jogo, porém o visitante saiu na frente. Abriu o marcador aos 22, quando Juninho Capixaba, que tinha entrado um minuto antes, pegou de primeira o cruzamento da direita e mandou para as redes. O lateral-esquerdo ainda contou com a falha de Jordi.

O Bragantino teve a chance de ampliar aos 32, em cobrança perigosa de falta de Helinho que tocou a trave. No final, o Novorizontino pressionou, mas quem marcou foi o rival. Aos 50, Jordi foi para a área no último lance e deixou o gol vazio. O Bragantino conseguiu recuperar a bola e Sasha marcou um golaço.

Pela sétima rodada, o Novorizontino recebe na segunda-feira o Guarani, às 21h, em Novo Horizonte. O Red Bull Bragantino encara no sábado o São Bernardo, às 20h15, em Bragança Paulista.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 0 X 2 RED BULL BRAGANTINO

NOVORIZONTINO - Jordi; Luisão, Renato Palm (Raul Prata) e Chico (Réverson); Willean Lepo, Willian Farias (Lucca), Geovane, Marlon e Danilo Barcelos; Rômulo (Waguininho) e Jenison (Neto Pessoa). Técnico: Eduardo Baptista.

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Lucas Cunha, Léo Ortiz e Nathan Mendes; Guilherme (Nacho), Raul (Eduardo Sasha), Jadsom (Gustavinho) e Lucas Evangelista; Helinho, Vitinho (Juninho Capixaba) e Thiago Borbas (Thalisson). Técnico: Pedro Caixinha.

GOLS - Juninho Capixaba, aos 22 e Eduardo Sasha, aos 50 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lucca, Luisão e Renato Palm (Novorizontino); Nathan Mendes e Helinho (Red Bull Bragantino).

ÁRBITRO - Fabiano Monteiro dos Santos.

RENDA - R$ 35.300,00.

PÚBLICO - 1.448 pagantes.

LOCAL - Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).