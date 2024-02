Internacional vence o lanterna Santa Cruz e continua na cola do Grêmio no Campeonato Gaúcho

Sem maiores dificuldades, o Internacional comprovou a sua superioridade ao vencer por 2 a 0 o Santa Cruz, lanterna do Campeonato Gaúcho, com apenas dois pontos em seis jogos, nesta quarta-feira. O confronto aconteceu no estádio Plátanos, na cidade de Santa Cruz do Sul, pela sexta rodada.

Esta confortável vitória foi a quarta do time colorado, a primeira fora de casa, e serviu para manter o Internacional na vice-liderança, com 13 pontos, apenas dois atrás do líder Grêmio, que engatou cinco vitórias consecutivas e soma 15.

Desde o início do jogo o Internacional não deu chances ao adversário, dominado as ações no campo e buscando seu gol que não demorou a saiu. Aos nove, após passe de Robert Renan, o meia Bruno Henrique chutou forte e sem chances de defesa para o experiente goleiro Marcelo Pitol.

A pressão era tanta que o goleiro se transformou no principal destaque do jogo, fazendo duas grandes defesas em finalizações de Enner Valencia e Alan Patrick, que teve outra chance ao chutar de longe e acertar a trave.

Enquanto isso, o equatoriano corria atrás do seu primeiro gol na temporada. Ele saiu aos 40 minutos, quando recebeu passe de Bruno Henrique e entrou na área em velocidade. Antecipou a bola com a cabeça, superou o goleiro e só teve o trabalho de empurrar para as redes.

No início do segundo tempo, na base do "tudo ou nada", o Santa Cruz conseguiu exercer uma pressão em cima da defesa do Internacional. Mas sem conseguir finalizar. Passado o sufoco, os jogadores colorados trataram de trocar passes, ter mais posse de bola e tentar mais um gol. Criou chances, porém, os atacantes não capricharam nas finalizações.

No domingo de Carnaval, o Internacional pega o São José, na região metropolitana de Porto Alegre, a partir das 19 horas. No mesmo dia, mas às 20 horas, o Santa Cruz vai pegar o Caxias, em Caxias do Sul.

FICHA TÉCNICA

SANTA CRUZ 0 X 2 INTERNACIONAL

SANTA CRUZ - Marcelo Pitol; Kevlin (Tairone), Jefferson, Thioago Sales e David Luís; Amaral, Netto (Richelmy) e Márcio Jonatan (Daniel Pereira); Hugo Almeida (Jean Lucca), Pablo Bueno e Rafael Mineiro (Leylon). Técnico: Paulo Henrique Marques.

INTERNACIONAL - Anthoni; Bustos, Mercado, Robert Renan e Renê; Aránguiz, Bruno Henrique (Carlos de Pena) e Alan Patrick (Rômulo); Wanderson, Enner Valencia (Luiz Adriano) e Lucca (Alario). Técnico: Eduardo Coudet.

GOLS - Bruno Henrique, aos nove, e Enner Valencia, aos 40 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Amaral (Santa Cruz); Alan Patrick e Robert Renan (Internacional).

ÁRBITRO - Anderson Daronco.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Plátanos, em Santa Cruz do Sul (RS).