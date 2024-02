Vitória dos reservas do São Paulo deixam Carpini confiante: 'Este grupo se acostumou a vencer'

O time reserva do São Paulo, que derrotou o Água Santa, por 3 a 0, nesta quarta-feira, no Morumbi, deixou o técnico Thiago Carpini bastante satisfeito. O treinador admitiu problemas, mas preferiu destacar as virtudes do grupo.

"Este elenco nos dá uma segurança tão qualificado. Grupo é forte e competitivo. Surgiram novas possibilidades. A entrada do Patrick e do Willian, o gol do Juan. "Este grupo se acostumou a vencer e não podemos apagar deixar que esta chama se apague", disse o treinador, em entrevista coletiva.

Apesar de mais um triunfo no Paulistão, Carpini revelou que a diretoria está a procura de reforços sem especificar o setor específico. "Reforços precisam se bem pensados, com calma para minimizar o erro. A gente precisa um pouquinho de ajustes."

Sobre a rescisão de contrato do colombiano James Rodriguez, o treinador se esquivou ao dizer que o problema é da diretoria. "Nosso pPeríodo de convívio foi curto. Ele teve um incômodo na panturrilha, mas intenção de sair do São Paulo foi do atleta, então passa a sr um problema institucional."