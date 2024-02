Fluminense volta ao Maracanã diante do Sampaio Corrêa para manter liderança da Taça Guanabara

De volta ao Maracanã, o Fluminense busca nova vitória para continuar na liderança da Taça Guanabara, primeira fase do Campeonato Carioca, nesta quinta-feira, às 21h30. Como adversário, terá pela frente o Sampaio Corrêa-RJ, novato na elite e penúltimo colocado geral com um ponto. A expectativa é que a torcida tricolor lote as arquibancadas neste jogo válido pela sétima rodada.

Os dois times nunca se enfrentaram, pois é a primeira vez do time de Saquarema na primeira divisão do Estadual. Dos 18 pontos que disputou, o Fluminense conquistou 14. Quatro jogos com seu time sub-20 comandos por Marcão e os dois últimos com seus jogadores do elenco principal, sob a orientação de Fernando Diniz.

Visando a disputa da Recopa Sul-Americana, Diniz deve ir com o que possui de melhor, assim como fez no compromisso retrasado na goleada por 4 a 1 em cima do Bangu. A principal novidade entre os relacionados deve ser o atacante Douglas Costa, a contratação mais badalada do clube para a temporada. A ideia de Diniz é 'dar minutagem' para o estreante.

Com má campanha no Cariocão, o Sampaio Corrêa tem uma motivação no banco de reservas. Após a demissão de Silvestre dos Anjos, o experiente Alfredo Sampaio foi anunciado como novo técnico do Galinho da Serra. A mudança do comando pode motivar os jogadores, principalmente os que não estavam sendo muito utilizados. O desfalque confirmado é Eduardo Thuram, que cumprirá suspensão.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X SAMPAIO CORRÊA

FLUMINENSE - Fábio; Guga (Samuel Xavier), Felipe Melo, Thiago Santos e Marcelo; André, Martinelli e Ganso; Arias, Germán Cano e Keno. Técnico: Fernando Diniz.

SAMPAIO CORRÊA - Leandro Matheus; Roberto, Paulo Vitor, Yan e Eduardo Rosado; Marcelo, Abner, Davi Santos e Índio; Rodrigo Dantas e Rafael Costa. Técnico: Alfredo Sampaio.

ÁRBITRA - Rejane Caetano da Silva.

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).