Guarani busca a recuperação e Inter de Limeira quer embalar no Paulistão

Em uma rivalidade regional, Guarani e Inter de Limeira se encontram no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, nesta quinta-feira, às 21h30, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Vindo de duas derrotas, o time campineiro quer aproveitar o fator casa para buscar sua reabilitação. O visitante, que somou quatro pontos nos últimos dois jogos, tenta consolidar a sua ascensão.

O Guarani ficou para trás na classificação, ocupado a lanterna do Grupo B. A Inter de Limeira tem a mesma pontuação, quatro pontos, atrás de Mirassol e Red Bull Bragantino.

O técnico Umberto Louzer deve contar com retornos importantes no Guarani. Os laterais Diogo Mateus e Mayk treinaram normalmente neste começo de semana e devem ser novidades entre os relacionados. Mas Heitor e Hélder podem continuar no time. A expectativa é pela entrada, desde o início, do meia Régis. Ele ocuparia a vaga de Anderson Leite e deixaria o time bem ofensivo.

Do outro lado, o técnico Júnior Rocha terá duas novidades na Inter de Limeira, já que ambos os jogadores foram inscritos na Lista A do Paulistão nesta semana e estão aptos para estrearem. São os volantes Jhonny Douglas e Matheus Galdezani, que devem ficar no banco.

Por outro lado, o goleiro Zé Carlos, o volante João Paulo Silva e o atacante Rafael Silva seguem entregues ao departamento médico. "Nós temos que ter sentimento de grupo. Sabemos que teremos um adversário forte pela frente, mas precisamos estar unidos para buscar um bom resultado", disse Junior Rocha.

FICHA TÉCNICA

GUARANI X INTER DE LIMEIRA

GUARANI - Douglas Borges; Heitor, Léo Santos, Rayan e Mayk; Camacho, Matheus Bueno e Régis (Anderson Leite); Reinaldo, Bruno Mendes e Derek. Técnico: Umberto Louzer.

INTER DE LIMEIRA - Max Alef; Felipe Albuquerque, Diego Jussani, Maurício e Zé Mário; Emerson Santos, Lucas Buchecha, Gustavo Bochecha e Juninho; Everton Brito e Quirino. Técnico: Júnior Rocha.

ÁRBITRO - Gabriel Henrique Meira Bispo.

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas(SP).