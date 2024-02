Bia Haddad e Luisa Stefani avançam à semifinal das duplas em Abu Dabi

Em clima de preparação para a Olimpíada de Paris-2024, Beatriz Haddad Maia e Luisa Stefani venceram mais uma na chave de duplas em Abu Dabi e avançaram à semifinal do torneio disputado nos Emirados Árabes Unidos. Nesta quinta-feira, elas arrasaram as americanas Desirae Krawczyk e Caroline Dolehide por 2 sets a 0, com duplo 6/2, em 1h13min.

Na semifinal, elas vão encarar outra dupla americana, formada por Sophia Kenin, campeã de Grand Slam em simples, e pela experiente Bethanie Mattek-Sands. Cabeças de chave número dois do torneio, as brasileiras são as favoritas para buscar a vaga na final da competição de nível WTA 500.

Bia e Luisa não jogavam juntas desde 2019, em torneios menores, de nível ITF, e também em partidas da Billie Jean King Cup, a versão feminina da Copa Davis. A reunião das duas na competição de nível WTA 500, nos Emirados Árabes Unidos, é um passo rumo à formação de uma parceria para defender o Brasil na Olimpíada.

As duas ainda não confirmaram oficialmente a vaga olímpica, que será definida após a disputa de Roland Garros. Mas, na prática, não devem ter problema para assegurar a classificação. Somente um problema físico impediria ambas de jogar em Paris, no meio do ano.

Se a dupla for confirmada, o Brasil entrará em situação favorável nos Jogos de Paris-2024 ao menos em termos de ranking. Luisa é a atual 14ª do ranking da WTA, enquanto Bia é a 19ª. Stefani tem no currículo a medalha de bronze nas duplas na Olimpíada de Tóquio, em 2021, quando parceria com Laura Pigossi.

No total, Bia e Luisa já jogaram juntas 13 vezes, sendo sete partidas em nível ITF, com seis vitórias e uma derrota, além de quatro confrontos pela Billie Jean King Cup. Em Abu Dabi, já são dois confrontos.