Palmeiras desbanca City e PSG e vence votação de camisa mais bonita do mundo

No mundo do futebol, a estética muitas vezes rivaliza com o desempenho em campo. E, no quesito beleza, a camisa 1 do Palmeiras, em suas partidas como mandante, tem conquistado os corações dos amantes do esporte pelo mundo todo. Em uma votação realizada pelo site Footy Headlines, o tradicional fardamento alviverde escuro, com detalhes em dourado, fornecido pela Puma, foi eleito como o mais bonito do mundo no mês de janeiro.

A conquista do Palmeiras não veio sem uma disputa acirrada. O uniforme alviverde desbancou pesos pesados do futebol europeu, como o Manchester City, que ficou em segundo lugar, e o Paris Saint-Germain, que ficou em terceiro.

Curiosamente, o Manchester City tem algo em comum com o Palmeiras: a fornecedora alemã Puma. Contudo, enquanto o Palmeiras ostenta seu verde característico, os times europeus optaram por abordagens diferentes em seus uniformes. O kit do Manchester City, desenhado em homenagem ao Ano do Dragão chinês, é predominantemente branco, com detalhes em cinza. Já o PSG apresenta um ousado 4º fardamento oficial, em tons de laranja com detalhes em preto, produzido pela Air Jordan, subsidiária da Nike.

Além dos gigantes do futebol mundial, outras peças chamaram a atenção na votação. Destacam-se a camisa de goleiro da seleção de Namíbia, fabricada pela Vecchio, e o kit de visitante do Uruguai sub-23. Este último, produzido pela própria seleção sul-americana devido à falta de uma fornecedora oficial após o término do contrato com a Tenfield, então detentora dos direitos da Puma no Uruguai.

Com o sucesso da votação em janeiro, o site Footy Headlines estende a pesquisa ao longo de 2024, permitindo que os fãs escolham não apenas o uniforme mais bonito de cada mês, mas também o mais bonito do ano. E, considerando o início da nova temporada, espera-se uma competição ainda mais acirrada entre os clubes e seleções ao redor do mundo.