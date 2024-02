Lazio enfrenta Bayern de Munique em busca do 1º triunfo em mata-mata da Liga dos Campeões

Após a segunda colocação no Grupo E, a Lazio busca avançar pela primeira vez em um mata-mata da Liga dos Campeões. O time italiano enfrenta o multicampeão Bayern de Munique nesta quarta no estádio Olímpico de Roma pela partida de ida das oitavas de final da competição.

Tricampeão da Liga dos Campeões, o clube alemão foi o carrasco na última vez que a Lazio disputou o mata-mata

da competição na temporada 2020/21. Antes, o time de Roma foi eliminado pelo Valencia nas quartas de final (não havia oitavas) em 1999/2000.

A principal arma da Lazio para o feito inédito é o seu capitão, o atacante Ciro Immobile, que foi jogador do Borussia Dortmund, rival histórico do Bayern na Alemanha. Apesar de defender a equipe de Dortmund uma temporada inteira, Immobile só enfrentou o Bayern de Munique uma vez, na decisão da Supercopa da Alemanha, em 2014, e ficou com o título.

Immobile tem 33 anos e sofreu com lesões nesta temporada. O atacante, que já foi artilheiro quatro vezes no Campeonato Italiano, tem apenas 6 gols na atual edição, mas chegou a uma marca histórica na última rodada. Ao marcar o segundo gol na vitória por 3 a 1 sobre o Cagliari, Immobile se tornou o oitavo jogador a anotar 200 vezes no Italiano. Com 14 rodadas até o final da temporada, ele tem chances de ultrapassar Roberto Baggio (205 gols) e Antonio Di Natale (209) na lista de maiores artilheiros da competição.

Na Liga dos Campeões, Immobile marcou três dos sete gols da Lazio. O Bayern de Munique está invicto na competição, mas chega às oitavas atordoado pela derrota por 3 a 0 para o Bayer Leverkusen, no sábado, resultado que deixa o rival com cinco pontos de vantagem na liderança do Campeonato Alemão.