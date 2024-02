Endrick abre mão de folga e treina com o Palmeiras para enfrentar o São Bernardo

Após participar da fracassada campanha da seleção brasileira por uma vaga na Olimpíada de Paris-2024, o atacante Endrick adiantou em um dia seu retorno ao Palmeiras e participou nesta terça-feira do treino para enfrentar o São Bernardo pelo Campeonato Paulista. O atacante participou de sete jogos no Pré-Olímpico da Venezuela, marcou dois gols e conseguiu uma assistência.

O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, comandou os jogadores que atuaram por menos de 45 minutos no empate em 1 a 1 com o Santo André em atividades com ênfase na posse de bola, troca de passes, finalizações e transições, além de um jogo de oito contra oito em campo reduzido. Quem jogou mais tempo na segunda participou de um trabalho regenerativo.

Contra o Santo André, o lateral Caio Paulista conseguiu sua primeira assistência pelo Palmeiras e comemorou o feito. "Fico muito feliz. Tenho trabalhado bastante para fazer boas partidas, tenho me adaptado muito bem ao clube e os meus companheiros têm me deixando muito à vontade", afirmou o jogador que chegou ao clube em janeiro vindo do São Paulo.

O jogador comentou ainda uma exigência do técnico do Palmeiras. "O professor Abel vem cobrando a gente de pelo menos em dois chutes fazer um e eu acho uma exigência muito boa. Estamos trabalhando nesta linha para que possamos melhorar já nos próximos jogos", afirmou.

Líder do Grupo B, o Palmeiras é o único invicto no Campeonato Paulista e em oito jogos contra o São Bernardo desde 2011 nunca foi derrotado. Em sete vitórias e um empate, o Palmeiras sofreu apenas um gol. O time do ABC ocupa a terceira colocação no Grupo D, que é liderado pelo São Paulo. O jogo pela oitava rodada do Paulista será na quinta-feira no estádio Primeiro de Maio.