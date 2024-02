Ituano e Mirassol fazem duelo entre pior e melhor ataque do Paulistão

Vivendo um momento delicado, com ameaça de rebaixamento e pressão em cima do técnico Marcinho Freitas, o Ituano tenta se livrar da crise diante do Mirassol, nesta quarta-feira, às 19 horas, no estádio Novelli Júnior, em Itu, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Este confronto coloca, frente a frente, o pior ataque (Ituano, com um gol) e o melhor (Mirassol, com 13).

Em sete jogos, o Ituano só tem uma vitória, além de um empate e cinco derrotas. Não vence desde a segunda rodada quando fez 1 a 0 no Corinthians e vem de duas derrotas seguidas: Palmeiras e Água Santa, ambas por 2 a 0. Tem o pior ataque, com um gol.

O lado paradoxal é que apesar de somar apenas quatro pontos, ocupa a vice-liderança do Grupo A, atrás do Santos, com 16, e à frente de Portuguesa e Santo André, com três cada, todos ameaçados pelo rebaixamento à Série A2. Na classificação geral, que define os dois clubes que vão cair, o Ituano está na 14ª e antepenúltima colocação, uma fora do Z-2.

Com o mau momento e lutando pela permanência na elite, havia pressão para a queda do técnico Marcinho Freitas. Entretanto, o clube, que tem como gestor o ex-jogador Juninho Paulista, emitiu nota oficial nesta semana bancando o técnico no cargo e apostando em um projeto a longo prazo.

Mesmo com os maus resultados, Marcinho deve manter a base do time e focar em ajustes táticos para buscar uma reação. A boa notícia é que contará com o retorno do volante José Aldo, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Ele deve retomar a vaga que foi de Kaique Clemente na última rodada. O zagueiro Claudinho e os meias Eduardo Person e Yann Rolim são os jogadores na lista de pendurados.

O Mirassol está há dois jogos invicto. Depois de golear o Santo André por 4 a 0, empatou com o Santos por 2 a 2, que teve gosto de vitória porque jogou com um a menos boa parte do segundo tempo e marcou o gol da igualdade no finalzinho. Em sete jogos, foram duas vitórias, quatro empates e uma derrota.

Embora tenha dez pontos, seis a mais do que o Ituano, o Mirassol está no Grupo C, bem mais equilibrado, e ocupa a terceira colocação, atrás de Red Bull Bragantino, com 11, e Inter de Limeira, com dez e uma vitória a mais: 3 a 2. O Corinthians completa o grupo com seis.

O técnico Mozart Santos precisará fazer ao menos uma alteração no Mirassol. O lateral-direito Rodrigo Ferreira foi expulso e cumpre suspensão. Wesley Santos, de 19 anos, é uma opção, mas o jovem ainda não atuou neste temporada.

Assim, algum outro jogador pode ser improvisado. Mudar o lateral-esquerdo Warley de lado e promover a entrada de Marcelo é uma saída cogitada. Ou posicionar o zagueiro Lucas Gazal no setor, como o time terminou diante do Santos, com a entrada do zagueiro Wanderson para recompor a zaga. O Mirassol tem o melhor ataque, com 13 gols, e o artilheiro da competição, Dellatorre, com cinco gols.

Mozart reforçou a dificuldade do duelo e minimizou o mau momento do Ituano. "Analisamos o Ituano, mas não foi simples porque mudaram muitos jogadores e esquema tático. Mas é importante que estejamos focados porque jogar lá contra o Ituano é sempre difícil, não importa a classificação. É um jogo importantíssimo e temos que encarar como mais uma decisão", projetou.

FICHA TÉCNICA

ITUANO X MIRASSOL

ITUANO - Jefferson Paulino; Léo Oliveira, João Vialle, Vitão e Jonathan Silva; Miqueias, José Aldo e Eduardo Person; Marlon, Felipe Fonseca e Matheus Cadorini. Técnico: Marcinho Freitas.

MIRASSOL - Alex Muralha; Lucas Gazal, Wanderson, Luiz Otávio e Warley; Gabriel, Danielzinho e Chico Kim; Negueba, Dellatorre e Fernandinho. Técnico: Mozart Santos.

ÁRBITRO - Thiago Luis Scarascati.

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Estádio Novelli Júnior, em Itu.