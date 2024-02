São Paulo e Santos se encontram em clássico que vale a liderança geral do Paulistão

São Paulo e Santos têm perspectivas opostas para a temporada, mas o que apresentaram até aqui tem deixado o torcedor animado para as missões que virão. Às 19h30 desta quarta-feira, no MorumBis, os rivais medem forças pela oitava rodada do Campeonato Paulista e duelam pela liderança da classificação geral do torneio.

O Santos aparece na ponta com 16 pontos, liderando o Grupo A. Já o São Paulo tem 13 pontos, ocupando a primeira posição do Grupo D. Por isso, a equipe da Baixada, se vencer, pode abrir uma boa distância para um adversário direto, enquanto para o time tricolor triunfar diante de sua torcida pode alçá-lo à liderança geral. Ficar em primeiro e sustentar essa posição no mata-mata significa decidir em casa os jogos das quartas, semi e final.

O São Paulo vem de derrota para a Ponte Preta, em Campinas, e quer se reabilitar no Paulistão para não deixar o seu grupo embolado. A chave em que está o São Paulo é a mais equilibrada, com muitos times fortes e com pontuação elevada, como Novorizontino e São Bernardo.

A boa notícia para o técnico Thiago Carpini é que ele poderá contar com Alisson, que retorna após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. No entanto, um desfalque certo é de Wellington Rato. O meia sofreu uma lesão na coxa esquerda e está fora do jogo. Erick aparece como um provável substituto.

"A gente quer outra vez uma vitória. Fizemos um jogo ruim no sábado, mas trabalhamos bem essa semana para voltar a ganhar um clássico em casa, que para nós é importante pela classificação geral e do grupo. O Santos vem muito melhor que no ano passado, vai ser um jogo disputado, eles têm um grande time", afirmou o atacante Jonathan Calleri.

O jogo desta quarta tem um gosto especial para o Santos. Isso se deve ao fato de o duelo com o São Paulo poder ser o último clássico da equipe alvinegra em 2024. Como foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, se não voltar a encontrar um dos grandes nas próximas etapas do Estadual, o time da Baixada só os verá em 2025.

Fábio Carille, comandante do Santos, não terá à disposição Giuliano, Cazares e o jovem Souza, que estão machucados, mas Julio Furch e Felipe Jonatan devem retomar seus espaços. Do lado alvinegro ainda, houve contestações sobre a escolha de Edina Alves como árbitra do clássico. O clube relembrou erros do passado que o prejudicaram.

"O Santos está em fase de reconstrução de sua história, não precisa ser beneficiado, mas exige retidão e imparcialidade para que nada o prejudique nesta retomada."

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO x SANTOS

SÃO PAULO - Rafael, Moreira, Arboleda, Diego Costa e Welington; Alisson e Pablo Maia; Erick, Luciano e Galoppo; Calleri. Técnico: Thiago Carpini.

SANTOS - João Paulo; Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; João Schmidt, Diego Pituca e Nonato; Otero, Guilherme e Willian Bigode (Furch). Técnico: Fábio Carille.

ÁRBITRA - Edina Alves Batista.

HORÁRIO - 19h30.

LOCAL - MorumBis.