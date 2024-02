Com titulares, Fluminense defende topo e invencibilidade diante do Vasco pela Taça Guanabara

O período de pré-temporada e de amistosos internacionais acabou, bem como a fase de jogos itinerantes por capitais do Brasil. Agora, enfim, é para valer e tanto Fluminense como o Vasco vão ter seus principais jogadores no clássico desta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, pela oitava rodada da Taça Guanabara, a primeira fase do Campeonato Carioca.

O Fluminense de Fernando Diniz defende, além da liderança isolada, a sua invencibilidade, enquanto o Ramón Díaz tem a missão de manter o cruzmaltino no G-4 e tenta aproximar de vez do rival dentro da tabela de classificação.

O tricolor vem de vitória, onde realizou o dever de casa, frente ao Sampaio Corrêa-RJ, vencendo pelo placar mínimo de 1 a 0. O gol do triunfo foi marcado pelo artilheiro argentino Germán Cano. O resultado favorável o manteve no topo da tabela, com 17 pontos, com cinco vitórias e dois empates. Está invicto, ao lado do Flamengo.

Por sua vez, o Vasco foi até a Arena da Amazônia, em Manaus (AM) e não teve maiores problemas diante do lanterna Audax. Com bola na rede de David, os vascaínos levaram a melhor por 1 a 0 e se firmaram no G-4, em quarto lugar, com 12.

Diniz deve contar com força máxima. Apesar da volta de John Kennedy da seleção brasileira que disputou e perdeu o Pré-Olímpico, não contará com o atacante, que ganhará um descanso. Outra novidade pode ser a estreia de Samuel Xavier em 2024. Ele foi cortado de última hora no último jogo por sentir uma lesão muscular no aquecimento. A tendência é que ele comece no banco de reservas e Guga siga como titular.

"Ficamos um mês de férias e estamos voltando. Vamos passo a passo e ganhando condição física, que é muito importante. E vencer os jogos é muito importante para seguirmos na parte de cima" lembrou Germán Cano, que reencontra novamente seu ex-time.

Do outro lado, o Vasco terá duas ausências. Lesionados, o volante Jair e o meia Paulinho estão fora. A boa notícia é o francês Dimitri Payet, que retorna após cumprir suspensão. Outra novidade é a entrada de Vegetti. Apesar de estar atuando com uma fissura na costela, o argentino deve ir a campo e iniciar entre os titulares.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X VASCO

FLUMINENSE - Fábio; Guga, Felipe Melo, Thiago Santos e Marcelo; André, Martinelli e Ganso; Keno, Arias e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Medel, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel, Galdames e Payet; David e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.

ÁRBITRO - Bruno Mota Correia.

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro.