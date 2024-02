Red Bull Bragantino defende a liderança da chave no Paulistão diante da embalada Ponte Preta

Embalado por cinco jogos sem derrota e vindo de duas vitórias seguidas, a última contra o São Paulo, por 2 a 0, a Ponte Preta tem mais um desafio importante para manter o bom momento e ficar cada vez mais próximo de assegurar uma vaga do Grupo B para às quartas de final do Paulistão. Fora de casa, visita o Red Bull Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, às 21h30, desta quarta-feira.

A Ponte Preta é quarta colocada geral com 12 pontos e está na segunda colocação do Grupo B, atrás apenas do Palmeiras, que tem 14. O Água Santa é terceiro colocado com 10 e o Guarani é lanterna com apenas quatro.

De outro lado, o Red Bull Bragantino mantém uma regularidade, tanto que não perde há três jogos, mas na rodada passada ficou no empate por 1 a 1 com o São Bernardo, mesmo atuando em Bragança. Mas é o líder do Grupo C com 11 pontos, Inter de Limeira e Mirassol vêm logo atrás com dez, seguido pelo Corinthians, com seis.

No time bragantino, o técnico Pedro Caixinha poderá contar com o retorno do lateral-esquerdo Nathan Mendes que cumpriu suspensão e fica à disposição. Mas a ideia é não mexer na base que tem atuado nos últimos jogos. O desafio é vencer em casa, onde tem dois empates e duas derrotas.

Aproveitando o momento favorável, o técnico João Brigatti pretende manter a mesma base no time de Campinas. E só fará uma mudança no ataque porque Jeh, artilheiro do time com quatro gols, volta de suspensão e entra na vaga de Gabriel Novaes. Mesmo porque Novaes tem vínculo com o Bragantino e, por questão contratual, não poderia mesmo atuar. Para utilizá-lo seria necessário efetuar um pagamento no valor de R$ 1 milhão.

O técnico não confirmou, mas deve manter o esquema com três zagueiros que funcionou bem nos últimos dois jogos, quando bateu o Botafogo, por 3 a 0, em Ribeirão Preto, e depois fez 2 a 0 em cima do São Paulo, em Campinas. A Ponte Preta tem o segundo melhor ataque da competição, com 12 gols, um a menos do que o Mirassol.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO X PONTE PRETA

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andrés Hurtado, Douglas Mendes, Léo Ortiz e Juninho Capixaba; Jadsom, Gustavo Neves e Lucas Evangelista; Talisson, Eduardo Sasha e Vitinho. Técnico: Pedro Caixinha.

PONTE PRETA - Pedro Rocha; Haquín, Castro e Nilson Júnior; Igor Inocêncio, Ramon Carvalho, Emerson Santos, Elvis e Gabriel Risso; Dodô e Jeh. Técnico: João Brigatti.

ÁRBITRO - Lucas Canetto Bellote.

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.