Líderes da NBA, Celtics e Timberwolves vencem fora de casa e ampliam vantagem

Forte candidato ao título da NBA, o Boston Celtics vive grande momento na temporada regular. Na noite desta terça-feira, o time faturou sua quinta vitória consecutiva ao superar o Brooklyn Nets por 118 a 110, fora de casa. Os Celtics detêm a melhor campanha do campeonato até agora e lideram com folga a Conferência Leste. Do lado Oeste, o líder Minnesota Timberwolves também venceu fora de casa.

Em Nova York, Jayson Tatum voltou a ser decisivo com um "double-double" de 41 pontos (31 deles somente no primeiro tempo) e 14 rebotes. Al Horford anotou 16 pontos e seis rebotes. Kristaps Porzingis foi desfalque nesta terça. Já Mikal Bridges foi o destaque individual, com 27 pontos.

"Temos uma equipe muito boa, em qualquer posse de bola podemos ter duas ou três chances e nem sempre serei só eu", comentou Tatum. "Então, apenas entendo isso e sei que preciso dos meus companheiros de equipe. Eu preciso de todos, todos nós precisamos uns dos outros", declarou.

Os Celtics apresentam a incrível campanha de 42 vitórias e apenas 12 derrotas. Os Nets, somando quatro derrotas nas últimas cinco partidas, ocupam o 11º lugar do Leste, com 21 triunfos e 32 revezes.

Pela Conferência Oeste, o líder também fez bonito fora de casa. Os Timberwolves bateram o Portland Trail Blazers por 121 a 109, alcançando a terceira vitória seguida. Anthony Edwards, cada vez mais protagonista do time, terminou o confronto com 41 pontos. Karl-Anthony Towns contabilizou 13 e Rudy Gobert registrou 16 pontos e 15 rebotes.

Pelos Blazers, que figuram na penúltima colocação da tabela do Oeste (15/38), o principal jogador em quadra foi Deandre Ayton, responsável por um "double-double" de 22 pontos e 16 rebotes. Os Timberwolves finalizaram a rodada com retrospecto de 38/16.

Em outro jogo da rodada, o Milwaukee Bucks voltou a tropeçar, diante do Miami Heat por 123 a 97, após duas vitórias seguidas. O time, que ainda tenta se encontrar com o novo treinador, foi batido por um desfalcado Heat, que jogou sem Jimmy Butler nem Terry Rozier.

Nikola Jovic conduziu o Heat, com 24 pontos e sete rebotes. E Duncan Robinson contribuiu com 23 pontos. Pelos Bucks, Giannis Antetokounmpo fez a sua parte, com um "triple-double" de 23 pontos, 11 rebotes e oito assistências. Mas não evitou a 20ª derrota dos Bucks, que somam 35 triunfos e continuam em terceiro lugar no Leste. O Heat é o 7º na mesma tabela, com 29/25.

Confira os resultados da noite desta terça-feira:

Brooklyn Nets 110 x 118 Boston Celtics

Orlando Magic 113 x 127 Oklahoma City Thunder

Milwaukee Bucks 97 x 123 Miami Heat

Phoenix Suns 130 x 125 Sacramento Kings

Portland Trail Blazers 109 x 121 Minnesota Timberwolves

Los Angeles Lakers 125 x 111 Detroit Pistons

