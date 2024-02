Mercedes apresenta carro novo e Hamilton garante motivação em temporada de despedida

Com contrato acertado para defender a Ferrari a partir de 2025, Lewis Hamilton garantiu estar motivado para sua última temporada com a Mercedes. O piloto inglês fez elogios ao time nesta quarta-feira durante o lançamento do novo carro da Mercedes para a nova temporada da Fórmula 1.

Com o modelo W15, o time alemão espera corrigir os problemas dos conceitos trabalhados ao longo das últimas duas temporadas, quando a Mercedes perdeu o protagonismo no campeonato. Na mesma medida, Hamilton virou coadjuvante diante da ascensão do holandês Max Verstappen, da Red Bull.

"Estamos todos megamotivados pelo ano que temos pela frente e vamos dar tudo que temos pela jornada deste ano", declarou Hamilton. O dono de sete títulos mundiais disse ter ficado satisfeito com as mudanças aerodinâmicas do novo carro. Na sua avaliação, a equipe soube corrigir os erros do projeto iniciado em 2022.

"Os aprendizados dos dois últimos anos nos ajudaram a encontrar nossa direção. Nos permitiu encontrar o nosso norte. Ainda será um trabalho em andamento, mas vamos encarar quaisquer desafios que se apresentem a nós, com a cabeça erguida, com a mente aberta e trabalho constante", comentou o inglês.

Ao longo das últimas duas temporadas, Hamilton criticou recorrentemente o carro da Mercedes, apontando fragilidades e desconforto ao pilotar. "Se você não está confortável com o carro, você não estará em condições de extrair a máxima performance. Um carro mais estável e mais previsível nos permitirá extrair seu potencial, não apenas do carro, mas também de nós, pilotos", completou.

O novo carro da Mercedes manteve a cor preta como base, principalmente na parte traseira. E devolveu o prata ao bico, fazendo jus ao apelido "Flechas de Prata". "Não há milagre neste esporte. Mas a nossa ambição e determinação são fortes. Desde que traçamos este novo rumo, o desenvolvimento progrediu bem. Tínhamos vários itens em nossa lista de prioridades para este carro. Em breve veremos se demos o passo que pretendíamos", comentou Toto Wolff, chefe da Mercedes.

O lançamento desta quarta é o último da Mercedes com a participação de Hamilton. O inglês surpreendeu o mundo do esporte no início deste mês ao anunciar sua ida para a Ferrari ao fim deste ano. Ele tinha vínculo com a Mercedes até 2025, mas romperá o contrato para defender a equipe italiana a partir do próximo ano.