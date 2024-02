Quem é Igor Coronado? Meia próximo do Corinthians jogou em Malta e atuou ao lado de Benzema

O Corinthians continua no mercado em busca de reforços para qualificar o elenco e está próximo de fechar a contratação do meio-campista Igor Coronado. O brasileiro de 31 anos ficou livre no mercado após rescindir contrato com o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, clube pelo qual atuou ao lado de craques do futebol mundial, como o francês Karim Benzema, vencedor da Bola de Ouro em 2022, além de N'Golo Kanté, ex-Chelsea, e Fabinho, ex-Liverpool.

A expectativa é de que Coronado realize exames médicos e o Corinthians resolva toda a parte burocrática nesta semana para o jogador estar à disposição do técnico António Oliveira para o clássico com o Palmeiras, no domingo, dia 18, no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista. O brasileiro vem de férias e não entra em campo desde o dia 26 de dezembro, quando o Al-Ittihad foi derrotado em clássico com o Al-Nassr, por 5 a 2, em grande atuação de Cristiano Ronaldo.

Os rumores da contratação do brasileiro pelo Corinthians cresceram nas últimas semanas. Romarinho, ex-atacante do clube alvinegro e companheiro de equipe de Coronado na Arábia Saudita, comentou uma publicação do Al-Ittihad nas redes sociais em homenagem ao meia com a frase "Só vai ouvir música do Corinthians agora". Rafael Brandino, empresário do jogador, publicou um vídeo chegando à sede do clube, no Parque São Jorge, e animou a torcida.

Natural de Londrina, no Paraná, Coronado saiu muito cedo do Brasil para realizar o sonho de se tornar jogador profissional e nunca atuou no País. Aos 15 anos, ele chegou às categorias de base do Milton Keynes Dons, time da quarta divisão inglesa, onde se profissionalizou. Ele passou ainda pelo Banbury United antes de se transferir para o Floriana, um dos principais clubes de Malta, onde jogou por quatro temporadas. O meia teve passagens pelo Trapani, time da quarta divisão da Itália, Palermo e Sharjah FC, dos Emirados Árabes Unidos, antes de desembarcar na Arábia Saudita.

Igor Coronado viveu o melhor momento de sua carreira pelo Al-Ittihad, onde atuou por três temporadas sendo camisa 10 e titular absoluto. Foram 16 gols em 76 jogos, com os títulos do Campeonato Saudita (2022/23) e da Supercopa (2022). O meia perdeu espaço com a chegada do técnico argentino Marcelo Gallardo, ex-River Plate, em novembro do ano passado, e viu com bons olhos a possibilidade de jogar no Brasil. Antes de se aproximar de um acerto com o Corinthians, o meia foi especulado no Flamengo e Botafogo.

Coronado é um meia ofensivo e se destaca pela criação de jogadas e a capacidade de deixar os companheiros na cara do gol. Em entrevista ao canal BandSports, o diretor financeiro do Corinthians, Rozallah Santoro, comentou sobre o salário do jogador. "O número que eu vi é na casa dos R$ 2 milhões por mês de custo", revelou. Para a posição, o clube conta também com o paraguaio Matías Rojas e o argentino Rodrigo Garro, recém-contratado.

Além de Coronado, o Corinthians trabalha para acertar as contratações do lateral-direito Matheuzinho e do volante Thiago Maia, ambos do Flamengo. O ponta-esquerda Pedro Henrique, do Internacional, também está na mira do clube. Até o momento, a diretoria anunciou a chegada de sete reforços: Hugo (lateral-esquerdo), Diego Palacios (lateral-esquerdo), Félix Torres (zagueiro), Raniele (volante), Rodrigo Garro (meio-campista), Gustavo Henrique (zagueiro) e Pedro Raul (atacante).