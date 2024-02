Norris mostra otimismo e coloca McLaren na briga com Red Bull; Piastri cita Mercedes e Ferrari

A McLaren mostrou muito otimismo ao se colocar na briga com a Red Bull pela briga pelo título mundial de pilotos na temporada 2024 durante o lançamento de seu novo carro, o MCL 38. Lando Norris citou o desempenho da equipe no ano passado para se colocar entre os postulantes a bater de frente com Max Verstappen e Sérgio Pérez.

"Eles são vencíveis?', você terá que dizer sim. Acho que queremos acreditar para dizer sim, porque estávamos muito próximos em alguns momentos no ano passado e chegamos a vencê-los em certos momentos. A coisa mais desafiadora seria vencê-los na temporada, o que é muito difícil por tudo o que eles têm feito nos últimos anos. Mas, em alguns momentos, quero acreditar que seja possível", afirmou Norris.

O otimismo se estendeu por toda a McLaren. Campeão na corrida sprint do Grande Prêmio do Catar da temporada passada, Oscar Piastri também acredita em um grande ano da escuderia. "Temos que ter o otimismo de que podemos vencê-los. Como Lando disse, chegamos muito perto em determinados momentos, com algum sucesso, em certas sessões. Eu acho que, se podemos manter a mesma taxa de desenvolvimento, então podemos ser muito otimistas. Mas também temos que estar cientes de que não é apenas contra a Red Bull que estamos lutando. Estamos em uma batalha muito intensa com a Mercedes e a Ferrari", disse Piastri.

Chefe de equipe da escuderia, Andrea Stella, teve os pés no chão e deixou claro que o início da temporada deve ser dominada pela Red Bull. "Eu acho que, no início da temporada, minha expectativa é que a Red Bull continue desfrutando de alguma vantagem. Eles não desenvolveram muito o carro no ano passado. Eu acho que é razoável esperar que eles tenham acumulado, digamos, algum conhecimento e desenvolvimento no ano passado que será capitalizado no carro de 2024. Essa é a minha expectativa", afirmou.

O otimismo da McLaren pode ser comprovado entre os dias 21 e 23 de fevereiro, quando os pilotos voltaram para as pistas para dar início à temporada 2024 com o Grande Prêmio de Bahrein.