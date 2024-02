Jair passa por cirurgia após grave lesão no joelho, mas não tem data para retornar ao Vasco

O Vasco revelou nesta quarta-feira que o volante Jair passou por uma cirurgia no joelho esquerdo. O jogador rompeu o ligamento cruzado nos minutos iniciais do clássico com o Flamengo. Como o procedimento foi um sucesso, a expectativa é que o atleta tenha alta nesta quinta.

"O volante Jair passou por cirurgia na manhã desta quarta-feira (14). A operação foi considerada um sucesso e o atleta tem previsão de alta para quinta-feira (15)", informou o Vasco em nota.

Por causa da gravidade da lesão, Jair dificilmente vai retornar aos gramados antes do término da temporada. O atleta, de 29 anos, vinha sendo um dos pilares da equipe de Ramón Díaz para a temporada 2024.

No Vasco desde 2023, Jair já disputou 42 jogos com a camisa do clube e marcou cinco gols. O atleta também tem passagens por Atlético-MG, Sport, Juventude e Internacional.

Além de Jair, o Vasco também perdeu o meia Paulinha com uma lesão praticamente idêntica. Mesmo assim, o clube vem figurando na zona de classificação para a semifinal da Taça Guanabara, a primeira fase do Campeonato Carioca.