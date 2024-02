Fifa recebe 3 propostas para sediar Copa do Mundo Feminina de 2027; Brasil passará por vistoria

A Fifa confirmou nesta quarta-feira três propostas brigam para sediar a Copa do Mundo Feminina de 2027. O Brasil disputa com o conjunto formado por Alemanha, Bélgica e Holanda, e com a dupla Estados Unidos e México. A entidade, inclusive, mandará na próxima semana uma comitiva ao País para realizar uma visita técnica nas cidades-sedes.

No relatório enviado à Fifa, o Brasil cadastrou dez cidades interessadas em receber o evento: Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, Fortaleza, Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Neste primeiro contato com a entidade, apenas quatro delas devem ser vistoriadas, entre os dias 20 e 23 de fevereiro.

Segundo a entidade, o processo de avaliação terá foco nas áreas prioritárias definidas da visão do evento e nas principais métricas: infraestrutura, serviços, comercial e sustentabilidade e direitos humanos. O aspecto técnico do modelo de avaliação de propostas inclui um sistema de pontuação para avaliar e ponderar cada um dos critérios comerciais e de infraestrutura.

A comitiva conta com 16 pessoas, entre elas a diretora de Futebol Feminino da FIFA, Sarai-Paea Bareman, a diretora de Competição da Copa do Mundo Feminina, Rhiannon Ceirwen Martin, o líder do Comitê de candidatura, David Cardoso Simões, além do membro do Comitê Organizador das competições da Fifa, Wen Sun.

Além das três propostas, a África do Sul havia demonstrado o interesse em sediar o evento, mas acabou retirando a candidatura.

A nomeação do(s) anfitrião(es) será decidida através de uma votação aberta no Congresso da Fifa em Bangkok, na Tailândia, no dia 17 de maio de 2024.