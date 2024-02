Mirassol empata no último minuto e agrava crise do Ituano no Paulistão

O Ituano segue em crise no Campeonato Paulista. Na noite desta quarta-feira, o time de Itu recebeu o Mirassol no Novelli Júnior, abriu o placar aos 40 minutos do segundo tempo, mas viu os adversários empatarem por 1 a 1 aos 50. O gol da equipe mandante foi anotado por Pablo Diogo, enquanto Isaque fez o do Mirassol.

Com o resultado, o Ituano, que marcou apenas seu segundo gol na competição, chegou a cinco pontos e não vence há seis partidas. Apesar disso, está na vice-liderança do Grupo A, atrás somente do Santos. Isso porque Portuguesa e Santo André estão na mesma chave com três pontos cada. A dupla ocupa as 15ª e 16ª posições, formando a zona de rebaixamento da classificação geral, que define os dois rebaixamentos. O Ituano, que emitiu comunicado oficial bancando o técnico Marcinho Freitas na última semana, aparece logo acima, em 14º lugar.

Do outro lado, o Mirassol chegou a 11 pontos e pulou para a vice-liderança do Grupo C, com a mesma pontuação do líder Red Bull Bragantino e um a mais do que a Inter de Limeira, terceira colocada. Os adversários, porém, ainda entram em campo. A chave ainda conta com o Corinthians, com seis pontos.

O duelo em Itu começou com muito estudo entre os adversários, mas foi dominado pelos visitantes. A primeira grande chance foi de Chico Kim, que parou em linda defesa de Jefferson Paulino após rebote da defesa, em jogada de Negueba.

Aos 33, foi a vez de Dellatorre mandar a bola para a rede, mas de maneira irregular, em impedimento confirmado pelo VAR. Aos 45, Luiz Otávio acertou o travessão após cobrança de escanteio. Aos 46, o Mirassol teve sua última chance na primeira etapa com Dellatorre, que só não marcou porque Vialle salvou em cima da linha.

A segunda etapa começou com o mesmo domínio do Mirassol, que também continuou errando as definições finais de jogadas. A primeira grande chance veio do Ituano, que quase abriu o placar com Zé Carlos, aos seis minutos. O atacante bateu de fora e parou em Muralha.

Após um longo período de pressão dos visitantes, que não chegaram com objetividade, o Ituano teve mais uma chance com Marlon, que aos 27 arriscou e Muralha defendeu novamente. O paredão fez mais uma boa defesa aos 39, em chute colocado de Léo Duarte, mas não conseguiu evitar completamente o ataque do Ituano.

Aos 40, Léo Duarte cruzou na cabeça de Pablo Diogo, que apenas empurrou para o gol e abriu o placar para o time de Itu. Aos 44, mais um herói do Ituano apareceu. Em bate e rebate na área, Jefferson Paulino pegou três vezes e poderia ter garantido a vitória.

A crise do Ituano parecia que ganharia um alívio, mas isso não aconteceu. Aos 50 minutos, nos últimos instantes, a bola sobrou na entrada da área para o meia Isaque, que chutou no canto e definiu o placar do duelo em 1 a 1.

Os dois times voltam a campo no sábado pela nona rodada. Às 18h, o Mirassol recebe o Botafogo no José Maria de Campos Maia, em Mirassol. Mais tarde, às 20h, o Ituano visita a Ponte Preta no Moisés Lucarelli, em Campinas.

FICHA TÉCNICA

ITUANO 1 X 1 MIRASSOL

ITUANO - Jefferson Paulino; Léo Oliveira (Léo Duarte), João Vialle, Vitão e Jonathan Silva; Miqueias (Marcel), Aluisio, Bruno Alves (Vinicius Paiva) e Eduardo Person; Marlon (Pablo Diogo) e José Carlos (Salatiel). Técnico: Marcinho Freitas.

MIRASSOL - Alex Muralha; Wesley, Lucas Gazal, Luiz Otávio (Wanderson) e Warley; Gabriel (Isaque), Danielzinho e Chico Kim; Fernandinho (Everton Bala), Negueba (Diego Gonçalves) e Dellatorre (Mário Sérgio). Técnico: Mozart

GOLS - Pablo Diogo, aos 40, e Isaque, aos 50 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Thiago Luis Scarascati.

CARTÕES AMARELOS - Léo Oliveira e Vinicius Paiva (Ituano). Gabriel (Mirassol).

PÚBLICO - 1.197 torcedores.

RENDA - R$ 26.470,00.

LOCAL - Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).