Celtics e Mavericks alcançam 6ª vitória consecutiva na NBA; jogador dos Pistons é preso

A rodada cheia da NBA, na noite desta quinta-feira, foi marcada por 13 jogos e uma prisão. Isaiah Stewart, do Detroit Pistons, foi detido horas antes da partida contra o Phoenix Suns por acertar um soco num dos rivais. Nas demais partidas, os destaques foram Boston Celtics e Dallas Mavericks, que alcançaram a marca de seis vitórias consecutivas.

Stewart agrediu Drew Eubanks, reserva dos Suns, horas antes da partida entre Pistons e Suns na cidade de Phoenix. A agressão aconteceu no ginásio. De acordo com Eubanks, a briga começou quando ele chegava ao local para a partida e teve uma discussão com Stewart, que lhe acertou um soco.

A segurança interveio e o jogador dos Pistons foi detido, e logo depois, liberado pela polícia. Curiosamente, Stewart estava vetado da partida por causa de uma lesão no tornozelo. Eubanks entrou em quadra por 18 minutos e anotou seis pontos e oito rebotes.

Stewart tem histórico de brigas na NBA. Em 2021, ele brigou com LeBron James em quadra e ambos foram expulsos da partida. Na época, Stewart já defendia os Pistons enquanto LeBron era a principal estrela do Los Angeles Lakers.

"É lamentável o que aconteceu antes do jogo. Era para ser uma irmandade, mas eu também entendo, os caras se metem em coisas. Tentamos evitar isso nesta liga. Esperançosamente, podemos seguir em frente. Todos nós apoiamos Drew", comentou Kevin Durant, companheiro de Eubanks nos Suns, que venceram os Pistons por 116 a 100.

Entre os demais jogos, os Celtics protagonizaram um massacre sobre o Brooklyn Nets por 136 a 86, em casa. A vantagem, que terminou em 50 pontos, foi construída basicamente no primeiro tempo, quando o melhor time da temporada abriu a incrível dianteira de 68/32

O principal destaque da partida foi Payton Pritchard, autor de 28 pontos. Derrick White anotou 27 e Jayson Tatum finalizou a noite com 20 pontos, nove assistências e sete rebotes. Pelos Nets, Trendon Watford registrou 15 pontos.

Os Celtics acumulam agora seis vitórias seguidas e ampla vantagem na liderança da Conferência Leste, com 43 vitórias e 12 derrotas. Trata-se da melhor campanha da temporada regular até agora. Os Nets estão em 11º na mesma tabela, com 21/33.

Na Conferência Oeste, o Dallas Mavericks também exibe seis triunfos consecutivos. A marca foi alcançada na vitória sobre o San Antonio Spurs por 116 a 93, em casa. Kyrie Irving foi o nome do jogo, com 34 pontos, nove rebotes e sete assistências. Luka Doncic também foi bem, com 27 pontos, nove rebotes e oito assistências.

Maior esperança dos Spurs, Victor Wembanyama também se destacou. O jovem francês registrou 26 pontos, nove rebotes e cinco assistências. Mas não foi o suficiente para evitar a 44ª derrota dos Spurs na temporada. Trata-se da terceira pior campanha da competição, com apenas 11 vitórias. Já o Dallas é o sétimo da Conferência Oeste, com 32/23.

Confira os resultados da noite desta quarta-feira:

Charlotte Hornets 122 x 99 Atlanta Hawks

Philadelphia 76ers 104 x 109 Miami Heat

Orlando Magic 118 x 100 New York Knicks

Boston Celtics 136 x 86 Brooklyn Nets

Cleveland Cavaliers 108 x 105 Chicago Bulls

Toronto Raptors 125 x 127 Indiana Pacers

Memphis Grizzlies 121 x 113 Houston Rockets

New Orleans Pelicans 133 x 126 Washington Wizards

Dallas Mavericks 116 x 93 San Antonio Spurs

Phoenix Suns 116 x 100 Detroit Pistons

Utah Jazz 122 x 138 Los Angeles Lakers

Denver Nuggets 98 x 102 Sacramento Kings

Golden State Warriors 125 x 130 Los Angeles Clippers

