Gabi Barbieri é convocada para seleção brasileira de futebol após contusão de Lelê

Gabi Barbieri, goleira do Flamengo, é a novidade da lista da seleção brasileira feminina de futebol que vai disputar a Copa Ouro Concacaf entre os dias 20 de fevereiro e 10 de março, nos Estados Unidos. A atleta foi chamada para ocupar a vaga de Lelê, cortada por contusão.

Recém-contratada junto ao Internacional, Gabi tem 20 anos, e conseguiu se destacar na temporada 2023 pelo time gaúcho. Com histórico de convocações para as categorias de base da seleção, ela já tinha sido chamada para compor o elenco do time principal.

Lelê, que defende o Corinthians, sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito durante o treinamento deste sábado. Ela foi submetida a exames de imagens no último domingo, pelo departamento médico do Corinthians, que confirmou a lesão. O clube não quis estipular um prazo para a sua volta.

Diante da gravidade da contusão, a goleira virou dúvida até para a Olimpíada de Paris, já que o histórico de recuperação para esse tipo de contusão costuma ser de até oito meses.

A Copa Ouro será disputada por 12 seleções, divididas em três grupos. Classificam-se para as quartas de final a primeira e a segunda colocadas de cada chave, além das duas melhores terceiras colocadas.