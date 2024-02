Após Pré-Olímpico com a seleção, atacante Marquinhos é anunciado pelo Fluminense

O Fluminense anunciou nesta quinta-feira a contratação do atacante Marquinhos, que pertence ao Arsenal, da Inglaterra, e estava com a seleção brasileira no Pré-Olímpico. O jogador chega por empréstimo até o final da temporada, com opção de compra. Nas Laranjeiras, o atleta almejou grandes objetivos em seu novo clube.

"Estou muito feliz. É uma oportunidade muito grande na minha carreira poder representar a armadura do Fluminense. Estou muito contente e espero que a gente escreva uma história bonita, com títulos e muitas vitórias. O Fluminense é um clube que almeja grandes coisas e isso foi o que me fez vir para cá. O objetivo para a temporada é conquistar o máximo possível de títulos. Se conseguirmos o bicampeonato da Libertadores seria maravilhoso", disse o atacante, de apenas 20 anos.

Marquinhos foi revelado pelo São Paulo e vendido ao Arsenal em junho de 2022. Além de defender as cores do time inglês, o atacante chegou a ser emprestado para Norwich, da Inglaterra, e Nantes, da França. O jogador acumula convocações para seleções de base, tendo conquistado a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023.

Pelo time principal do Arsenal, Marquinhos não teve muitas oportunidades. O camisa 10 da seleção brasileira no Pré-Olímpico disputou apenas seis jogos, fez um gol e deu uma assistência.

O atacante é o sétimo reforço do Fluminense na temporada. O time tricolor já havia fechado as contratações do atacante Douglas Costa, dos meias Renato Augusto, Terans e Gabriel Pires, do zagueiro Antônio Carlos e do goleiro Felipe Alves.

Com 18 pontos, o Fluminense está invicto no Campeonato Carioca e volta a campo neste sábado, às 16h, para enfrentar o Madureira, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela nona rodada da Taça Guanabara, a primeira fase do estadual.