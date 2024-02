Luisa Stefani e Demi Schuurs vencem e avançam às semifinais do WTA 1000 de Doha

A brasileira Luisa Stefani voltou a brilhar na categoria de duplas. Nesta quinta-feira, ao lado da holandesa Demi Schuurs, ela superou as rivais Su-wei Hsieh e Elise Mertens por 2 sets 0, parciais de 6/1 e 6/3, e confirmou presença nas semifinais do WTA 1000 de Doha. O triunfo foi conquistado em apenas uma hora e oito minutos.

Agora, para chegar na final do torneio, Stefani e Schuurs vão ter pela frente as tchecas Marie Bouzkova e Marketa Vondrousova. O confronto está marcado para esta sexta-feira, na quadra central. A brasileira e a holandesa são as únicas cabeças de chave do torneio que ainda brigam pelo título.

"Foi uma ótima vitória e estou muito feliz com a maneira com a qual jogamos e encaramos a partida. Fomos sólidas e fizemos elas jogarem mal. Agora teremos mais um jogo contra as tchecas. Vamos usar a confiança da vitória para continuar melhorando e aperfeiçoando nosso jogo", afirmou Luisa Stefani.

O triunfo desta quinta-feira teve um sabor especial. No torneio realizado em Melbourne Hsieh e Mertens eliminaram Stefani e Schuurs da competição. Assim, o resultado teve um caráter de revanche.

Para conquistar o resultado positivo, Stefani teve como ponto forte a devolução. O aproveitamento de 58% dos pontos no saque das rivais pavimentaram o caminho para conquistar os dois sets e definir a classificação.

Na categoria simples, a número um do mundo, Iga Swiatek confirmou o seu favoritismo e venceu Viktorya Azarenka por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/0. Elena Rybakina também entrou em quadra e não decepcionou. Ela superou Leylah Fernandez ao emplacar um triunfo de 2 sets a 0 com parciais de 6/4 e 6/2.