Árbitro explica expulsões no clássico e revela 'tumulto generalizado' de dirigentes do Vasco

Após as fortes críticas sobre a atuação do árbitro Bruno Mota Correia no empate entre Fluminense e Vasco por 0 a 0, na última quarta-feira, no Maracanã, pela oitava rodada da Taça Guanabara, primeira fase do Campeonato Carioca, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) divulgou a súmula na qual o árbitro explica os motivos que o levaram a disparar cartões - foram três expulsões. Ele também citou uma confusão generalizada causada por membros da delegação do clube cruzmaltino.

"Após o término da partida, quando a equipe de arbitragem dirigia para seu vestiário, pela área mista, houve um tumulto generalizado e motivado pelos membros do departamento de futebol do Vasco da Gama (uniformizados) aos quais não foram possíveis serem identificados, ressalto, que empurraram as grades de segurança e proferindo xingamentos contra a equipe de arbitragem, a qual foi escoltada pelo Bepe e seguranças privados do estádio até o respectivo vestiário", relatou.

Além do técnico Fernando Diniz, Bruno Mota Correia expulsou o volante Thiago Santos, do Fluminense, e o zagueiro Gary Medel, do Vasco.

"Aos 49 minutos de jogo, após ser informado pelo assistente nº01, sr. Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa, expulsei com cartão vermelho direto o sr. Fernando Diniz Silva, técnico da equipe do Fluminense, por proferir de maneira agressiva as seguintes palavras: 'P...! Foi falta c...! Você está aí para quê? P...!' Após a expulsão, dirigiu-se ao assistente mencionado acima, continuando os protestos ofensivos, sendo contido pelo seu auxiliar técnico Eduardo Maciel de Barros e em seguida dirigiu para seu vestiário."

Sobre os cartões direcionados a Thiago Santos e Mendel, o árbitro relatou: "Expulsei aos 67 minutos de jogo o sr. Thiago dos Santos, da equipe do Fluminense, por segurar o pescoço de seu adversário de maneira hostil, o sr. Gary Alexis Medel, iniciando um conflito entre jogadores. Informo que a expulsão acima foi com vermelho direto. Expulsei também o sr. Gary Alexis Medel, do Vasco, por revidar contra seu adversário, o sr. Thiago dos Santos, com um soco na altura do peito de maneira agressiva."

A arbitragem de Bruno Mota Correia foi detonada pelo auxiliar técnico Emiliano Díaz, do Vasco. O filho do treinador Ramón Díaz entendeu que a equipe foi "roubada" após não serem marcadas duas penalidades a favor dos vascaínos, além da anulação de um gol. Ao fim da partida, que terminou com quatro amarelos e um vermelho para cada lado. O diretor de futebol Alexandre Mattos e outros representantes do clube foram à sala do árbitro de vídeo. Em pronunciamento, o dirigente afirma que esta não é a primeira vez que o Vasco é prejudicado no Estadual.

"Quando cheguei me falaram que o Vasco era muito prejudicado e, infelizmente, estou vendo a dificuldade do Vasco no Carioca. Um pouco de má vontade com incompetência, mas está demais. O Vasco não vai mais à federação discutir árbitro. Para quê? Somos recebidos bem, aceitamos, tentamos ajudar, até parabenizo o presidente que tenta fazer algo decente, mas o material humano está comprometendo todo o trabalho. Erros que não deveriam acontecer, principalmente quando se tem o VAR", disse Mattos.

Após o empate, o Fluminense chegou aos 18 pontos, dentro da zona de classificação à semifinal, enquanto o Vasco é o quinto, com 13. Na próxima rodada, o time das Laranjeiras encara o Madureira, no sábado, às 16h, no Maracanã. O time cruzmaltino pega o Botafogo, no domingo, às 16h, no Engenhão.