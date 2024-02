Inter de Limeira supera o Novorizontino e soma quarta vitória seguida no Paulistão

A Inter conquistou a quarta vitória seguida no Campeonato Paulista ao derrotar o Novorizontino por 3 a 1, nesta quinta-feira, no estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira, pela oitava rodada. De quebra, entrou na zona de classificação do Grupo C.

O time de Limeira é o vice-líder do Grupo C, com 13 pontos, um a menos do que o Red Bull Bragantino, que tem um jogo a mais. O Novorizontino, por sua vez, perdeu a oportunidade de assumir o primeiro lugar do Grupo D e ficou estacionado com 12 pontos.

Empolgada com a sequência de bons resultados, a Inter começou pressionando o Novorizontino e teve um pênalti marcado a seu favor logo no primeiro lance de perigo. Rômulo derrubou Everton Brito dentro da área, e o árbitro a falta. Zé Mário foi para a cobrança, deslocou o goleiro Airton e fez 1 a 0.

Mas o Novorizontino não demorou para tomar conta do jogo, envolver o rival e criar as melhores oportunidades do primeiro tempo. O empate, no entanto, só veio aos 43. Willean Lepo avançou pela direita e cruzou. Neto Pessoa tentou de letra, viu Max Walef falhar e devolver a bola para o camisa 9, que mandou para o fundo das redes.

No segundo tempo, a Inter voltou melhor e acabou com entusiasmo do Novorizontino. Aos seis minutos, após cobrança de falta de Zé Mário, Airton falhou, e Andrew acertou um bonito chute de direita para recolocar o time de Limeira à frente do marcador.

O Novorizontino sentiu o gol e não conseguiu se recuperar do baque. A Inter, então, se aproveitou do momento ruim do rival para fazer o terceiro. Aos 16, Zé Mário recebeu de Emerson Santa e cruzou rasteiro para Quirino fazer o terceiro.

Em vantagem, a Inter passou a administrar o resultado e não teve dificuldade em confirmar a vitória, com direito a "olé" vindo das arquibancadas do Major Levy Sobrinho.

Na próxima rodada, o Novorizontino enfrenta o Santos no domingo, às 16h, na Vila Belmiro, em Santos. No mesmo dia, às 20h, a Inter de Limeira visita o Água Santa, no Brinco de Ouro, em Campinas (SP).

FICHA TÉCNICA

INTER DE LIMEIRA 3 X 1 NOVORIZONTINO

INTER DE LIMEIRA - Max Walef; JP Galvão (Felipe Albuquerque), Diego Jussani, Maurício e Zé Mário; Emerson Santos (Jhony Douglas), Gustavo Bochecha (Lima) e Lucas Buchecha; Éverton Brito (Albano), Andrew e Quirino (Rafael Silva). Técnico: Júnior Rocha.

NOVORIZONTINO - Airton; Luisão (Waguininho), Rafael Donato e Chico; Willean Lepo (Jenison), Willian Farias (Raul Prata), Marlon, Rômulo e Reverson; Rodolfo (Lucas Café) e Neto Pessoa (Lucca). Técnico: Eduardo Baptista.

GOLS - Zé Mário, aos 4, e Neto Pessoa, aos 43 minutos do primeiro tempo; Andrew, aos 7, e Quirino, aos 16 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Andrew e Gustavo Bochecha (Inter de Limeira); Luisão e Marlon (Novorizontino).

ÁRBITRO - Raphael Claus.

PÚBLICO - 2.255 torcedores.

RENDA - R$ 58.000,00.

LOCAL - Major Levy Sobrinho, em Limeira (SP).