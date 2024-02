Klay Thompson sai do banco e faz 35 pontos na vitória do Golden State Warriors sobre Utah Jazz

Klay Thompson saiu do banco pela primeira vez desde sua temporada de estreia para acertar sete cestas de 3 pontos e marcar 35 pontos, o melhor desempenho da temporada, levando o Golden State Warriors à vitória por 140 a 137 sobre o Utah Jazz na rodada de quinta-feira da NBA, a última antes do All Star Game.

Thompson foi reserva pela primeira vez desde 11 de março de 2012. O armador novato Brandin Podziemski o substituiu no time titular e terminou com 13 pontos, oito assistências e seis rebotes.

"Você pode fazer duas coisas: fazer beicinho ou ir lá e responder", disse Thompson, que se tornou o sexto jogador do Golden State a ultrapassar 15 mil pontos.

O técnico Steve Kerr conversou com Thompson na manhã de quinta-feira, quando informou sobre a mudança no time titular. Kerr reconheceu que Thompson não ficou entusiasmado com a decisão e isso alimentou o que acabou sendo seu melhor desempenho ofensivo em uma temporada de altos e baixos.

"Tem sido uma temporada complicada para ele e para nós", disse Kerr, que conquistou sua 500ª vitória como técnico do Golden State. "Não é tão fácil fazer o que Klay fez há cinco ou seis anos. Acho que isso foi bom para tirar o melhor de Klay e tirar o melhor de nossa equipe."

Draymond Green marcou 23 pontos, o melhor da temporada, para os Warriors. Andrew Wiggins somou 19 pontos e sete rebotes. Stephen Curry fez 16 pontos e 10 assistências.

Thompson marcou 17 pontos no primeiro tempo de 84 pontos do Warriors, mas eles precisavam de uma cesta de 3 pontos perdida por Collin Sexton para segurar a oitava vitória em 10 jogos.

Sexton liderou o Jazz com 35 pontos e nove assistências. O novato Keyonte George somou 33 pontos, o melhor da carreira, ao mesmo tempo em que fez nove cestas de 3 pontos. Lauri Markkanen terminou com 20 pontos, enquanto John Collins marcou 18. Eles tiveram 13 rebotes cada.

Utah perdeu seu terceiro jogo consecutivo em casa e o quarto consecutivo no geral, apesar de acertar 22 de 49 na faixa de 3 pontos.

O Golden State Warriors é o décimo colocado na Conferência do Oeste, com 27 vitórias e 26 derrotas, enquanto o Utah Jazz perdeu pela 30ª vez, após 56 jogos, em 11º.

Em Memphis, Ziaire Williams e GG Jackson marcaram 27 pontos cada, e o Memphis Grizzlies segurou a vitória por 113 a 110 o Milwaukee Bucks. Vince Williams somou 18 pontos, 12 rebotes e sete assistências.

"É uma sensação boa", disse Ziaire Williams sobre a vitória diante do terceiro colocado da Conferência Leste. "Orgulho desta equipe. Temos lutado muito em todos os jogos. Nós estamos apenas nos divertindo", disse o jogador, após a maior pontuação na carreira.

Giannis Antetokounmpo liderou mais uma vez os Bucks com 35 pontos e 12 assistências, seu 43º "double-double" da temporada. Damian Lillard terminou com 24 pontos e sete assistências. Bobby Portis somou 15 pontos e Brook Lopez fez 14 pontos, 11 rebotes e quatro bloqueios, mas o técnico Doc Rivers achou que alguns de seus jogadores foram pegos desconcentrados na partida, de olho nos dias de folga por causa dos duas sem jogos com o All Star Game. "Tínhamos alguns caras aqui e alguns em Cabo (San Lucas, no México)", disse Rivers.

Memphis, em 13º no Oeste, venceu 0 20º jogo, após 56 partidas, enquanto Milwaukee perdeu pela 21ª vez, depois ds mesma quantidade de jogos.

Em Portland, Anthony Edwards marcou 34 pontos e o Minnesota Timberwolves construiu uma vantagem de 30 pontos após o primeiro quarto mais desigual da NBA nesta temporada, dando ao Portland Trail Blazers a sexta derrota consecutiva com uma 'goleada' por 128 a 91.

Karl-Anthony Towns somou 23 pontos para o Timberwolves, líder da Conferência Oeste (39 vitórias e 16 derrotas), que liderou por 44 a 14 após um quarto em sua quarta vitória consecutiva. Foi a 20ª vitória fora de casa do Minnesota. Já Portland, 14º colocado, somou a 39ª derrota, em 54 jogos.

Confira os resultados da noite desta quinta-feira:

Memphis Grizzlies 113 x 110 Milwaukee Bucks

Utah Jazz 137 x 140 Golden State Warriors

Portland Trail Blazers 91 x 128 Minnesota Timberwolves