Arteta sonha com Mbappé no Arsenal, mas já vê craque francês no Real Madrid

O técnico Mikel Arteta, do Arsenal, revelou que o clube londrino mantém 'negociações' para tentar contratar o astro francês Kylian Mbappé, que ao final da temporada não deverá permanecer no Paris Saint-Germain. Ao mesmo tempo, o treinador espanhol sabe que a concorrência é muito forte.

"Quando um jogador do calibre do Mbappé está livre, o Arsenal tem de estar no meio 'do barulho', mas parece que as coisas vão tomar outro caminho", disse Arteta, referindo-se ao interesse do Real Madrid na contratação do atacante, durante entrevista coletiva para o jogo com o Burnley, neste sábado, fora de casa, plo Campeonato Inglês.

Na quinta-feira, a imprensa francesa confirmou os rumores antigos de que, após sete anos, Mbappé deixará o Paris Saint-Germain.

O Arsenal é o terceiro colocado no Campeonato Inglês, com os mesmos pontos do Manchester City, mas fica atrás na classificação por ter disputado um jogo a mais (24 a 23). O primeiro lugar na competição é do Liverpool, com 54 pontos.

.