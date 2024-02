Neymar é comparado com Rodriguinho por aparência física na volta ao Al-Hilal

Neymar retornou para a Arábia Saudita quatro meses depois da lesão que o impede de jogar desde outubro. Ele teve que passar por cirurgia depois de uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e do menisco. De volta ao Al-Hilal para continuar a recuperação, o camisa 10 tem sido criticado e alvo de piadas pelo aparente sobrepeso. Ele até foi comparado com o cantor Rodriguinho, atualmente no BBB 24.

Não é a primeira vez que isso acontece neste ano. Enquanto ainda estava afastado, a aparência de Neymar chamou atenção na festa de aniversário de Romário. Jornais estrangeiros repercutiram o choque com o físico do atleta.

Em resposta, Neymar fez uma série de publicações no Instagram, em que compartilhava sua vida fitness, com treinos e almoçando salada. Alguns dias depois, o brasileiro chegou a admitir sobrepeso, mas negou estar "gordo".

Neymar não joga desde 17 de outubro de 2023. Ele atuava pela seleção brasileira, contra o Uruguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026, quando sofreu a lesão. Inicialmente, o prazo de recuperação era de seis meses, mas o período aumentou para oito.