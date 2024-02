Osimhen, Salah, Leão e mais: veja os alvos do PSG para substituir Mbappé

Kylian Mbappé bateu o martelo e comunicou ao Paris Saint-Germain que não fica no clube francês após o fim da temporada europeia, a ser encerrada em junho. O craque de 25 anos não vai renovar o seu contrato e sairá de graça. Segundo a imprensa francesa, a tendência é que o atacante da seleção francesa assine com o Real Madrid, mas outros gigantes do Velho Continente, como Arsenal, Barcelona e Liverpool, monitoram a situação e podem fazer uma oferta. O PSG mapeia o mercado e já tem candidatos para preencher a lacuna causada pela saída de sua principal estrela.

Segundo o jornal francês L'Équipe, o nome com maior força nos bastidores é o do atacante nigeriano Victor Osimhen, do Napoli. O atacante de 25 anos é um dos principais jogadores da posição na atualidade e foi destaque do time napolitano na conquista do Campeonato Italiano na última temporada. Ele acumula 67 gols em 119 jogos e tem contrato até 2026 com a equipe do sul da Itália. Uma reunião entre as diretorias deve ocorrer nas próximas semanas e a negociação é considerada complicada.

Outro nome na mesa do PSG é o do egípcio Mohamed Salah, do Liverpool. O ponta-direita de 31 anos é considerado um dos maiores ídolos da história recente do clube, com mais de 200 gols e protagonista das conquistas da Liga dos Campeões e do Campeonato Inglês. Na última janela de transferências, o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, fez uma oferta de 235 milhões de euros (R$ 1,25 bilhão) pelo atleta, mas a proposta foi recusada pois o atleta não tinha o interesse de jogar no Oriente Médio. O Liverpool espera embolsar pelo menos 100 milhões de euros (R$ 535,3 milhões) para deixar o atacante sair.

Rafael Leão, do Milan, também está na mira do PSG. O clube francês procurou informações sobre o atacante português e acenou com uma proposta na última janela de transferências, mas as negociações não foram para frente. O jogador tem características parecidas com as de Mbappé e é um dos destaques do time milanês há pelo menos três temporadas.

Outros dois atletas vistos com bons olhos para ser a estrela do projeto esportivo do PSG são os meias Bernardo Silva, do Manchester City, e Gavi, do Barcelona. Enquanto o primeiro já ensaiou a sua despedida do clube inglês em julho do ano passado, o segundo é considerado intocável e, segundo o jornal espanhol Marca, a equipe catalã não pretende abrir negócio.

Nasser Al Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain, ainda tinha esperanças de convencer Mbappé a ficar no clube. Foi oferecido ao jogador um salário anual de 90 milhões de euros (R$ 482 milhões na cotação atual) para ampliar o seu contrato por mais uma temporada, mas a questão financeira não é prioridade para o atleta, que deseja se transferir. Recentemente, foi noticiado que o astro francês fez uma pedida salarial de R$ 270 milhões anuais ao Real Madrid, valores inferiores aos ofertados pelo PSG.