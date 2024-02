Luiz Henrique tem lesão na panturrilha confirmada e desfalca o Botafogo diante do Vasco

O técnico Tiago Nunes, do Botafogo, ganhou um problema de última hora para o clássico com o Vasco. O atacante Luiz Henrique foi submetido a exames de imagem nesta sexta-feira, e teve constatada uma lesão na panturrilha esquerda.

Por meio das redes sociais, o clube carioca informou que o atleta já iniciou tratamento intensivo no Núcleo de Saúde e Performance. De acordo com os médicos, o atleta será avaliado semanalmente para ver como anda a recuperação.

Além de desfalcar a equipe neste domingo, o jogador também deverá ficar fora da estreia do Botafogo na fase prévia da Libertadores. Na próxima quarta-feira, a equipe alvinegra viaja até Cochabamba, na Bolívia, para enfrentar o Aurora, pelo jogo de ida.

A contusão de Luiz Henrique aconteceu no confronto com o Volta Redonda na quarta-feira. Ele entrou no intervalo do jogo, atuou por pouco mais de meia hora, e teve de ser atendido com dores no local.

Recém-contratado, Luiz Henrique ainda não disputou uma partida completa no Botafogo. A estreia aconteceu no clássico diante do Flamengo, e ele deixou o campo aos 30 minutos da etapa final.

No Campeonato Carioca, o Botafogo aparece em quarto lugar na classificação com 14 pontos, seguido do Vasco, que tem um a menos. Empatado com o Fluminense (18), o Flamengo lidera a