Internacional confirma contratação do atacante Wesley, ex-Palmeiras

A direção do Internacional confirmou nesta sexta-feira a contratação do atacante Wesley, que pertencia ao Cruzeiro e tem passagem pelo Palmeiras. Ele assinou contrato de três anos com o clube gaúcho. Ele reforça o setor ofensivo do Inter, que perdeu Pedro Henrique, negociado com o Corinthians.

O time de Porto Alegre adquiriu 50% dos direitos econômicos do jogador junto ao Cruzeiro por cerca de 2 milhões de euros, equivalente a R$ 10,5 milhões. Os demais 50% dos direitos do atleta continuam com o Palmeiras, que ajudou a revelar o jogador de 24 anos.

"Sempre bom chegar em uma equipe forte, poder fazer parte desse plantel. Não só a gente aqui de dentro está vendo, mas todos estão vendo que o Internacional está se fortalecendo para a temporada, para poder voltar a conquistar títulos, que é a identidade do Inter. Eu fico feliz de estar fazendo parte dessa seleção", declarou o reforço.

Wesley despontou nas categorias de base do Palmeiras após iniciar sua trajetória no futebol no Vitória, pelo qual disputou a Série B do Campeonato Brasileiro de 2019. Apesar da pouca idade, o atacante já tem currículo pesado por ter participado das grandes conquistas recentes do time paulista, incluindo o bicampeonato da Copa Libertadores e os títulos da Copa do Brasil e do Brasileirão.

Depois dos troféus de peso, ele rumou para o Cruzeiro, time que defendeu por 42 vezes e marcou quatro gols ao longo da temporada passada. Wesley esteve entre os titulares durante a maior parte do ano, mas perdeu espaço na equipe na reta final do Brasileirão.

O atacante é a sexta contratação do time gaúcho para a temporada 2024. Antes dele, o clube buscou o goleiro Ivan, o zagueiro Robert Renan, o meia Hyoran e os atacantes Lucas Alario e Rafael Borré, que só deve se apresentar no meio do ano.