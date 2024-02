Vasco protocola no TJD pedido de impugnação de clássico com o Fluminense

O clássico entre Vasco e Fluminense, que terminou empatado no meio de semana, pelo Campeonato Carioca, promete ter desdobramentos mesmo após o apito final. O clube de São Januário protocolou, nesta sexta-feira, um pedido de impugnação da partida junto ao Tribunal de Justiça Desportiva com a finalidade de anular os cartões aplicados aos atletas vascaínos.

O clube reclamou muito da arbitragem de Bruno Mota Corrêa que advertiu com amarelo os jogadores João Victor, Zé Gabriel, Payet e Vegetti. Gary Medel, capitão da equipe, recebeu o vermelho direto.

"Os erros de direito que vem sendo praticados de forma sistêmica pela arbitragem são graves, dão conta de um desconhecimento dos protocolos e regras do futebol por parte dos árbitros, e contaminam a integridade dos resultados", diz o clube em comunicado.

Na nota, o Vasco diz se posicionar em parceria com clubes e federações para melhorar a qualidade da arbitragem e justifica a ação de recorrer ao Tribunal de Justiça Desportiva para a impugnação do jogo.

"No sentido de corrigir equívocos de forma transparente e justa, (o clube) informa que protocolou no TJD o pedido de impugnação a fim, prioritariamente, de anular os efeitos dos cartões aplicados, em desacordo com as regras, que geraram consequências danosas ao clube", diz parte do texto da nota oficial.

Ao todo, o clássico teve oito cartões amarelos e três vermelhos. Pelo lado do Fluminense, Thiago Santos e o técnico Fernando Diniz foram expulsos, enquanto Felipe Melo, Ganso e André receberam o amarelo.

O Vasco teve dois gols anulados na partida e ainda reclamou da não marcação de um pênalti. Corrêa chegou a ser chamado pelo VAR para ver o lance, mas manteve a decisão de não assinalar a penalidade.

Na classificação do Campeonato Carioca, o Vasco inicia a rodada do final de semana na quinta colocação com 13 pontos, um a menos que o Botafogo, justamente seu adversário neste domingo. O clássico entre as duas equipes será realizado no estádio Nilton Santos.