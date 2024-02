Invicto em casa, Mirassol busca voltar a vencer no Paulistão contra o pressionado Botafogo

Em momentos opostos, Mirassol e Botafogo se enfrentam neste sábado, às 18 horas, no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, na cidade de Mirassol. A partida marcará a abertura da nona rodada do Campeonato Paulista. Os dois buscam o reencontro com a vitória, mas os mandantes estão invictos há três jogos, enquanto os visitantes não triunfam há quatro rodadas.

Apesar de não perder há três jogos, o Mirassol vem de dois empates. Goleou o Santo André por 4 a 0 e empatou com Santos, por 2 a 2, e Ituano, por 1 a 1. Dentro de casa, ainda está invicto, com uma vitória e três igualdades.

Este retrospecto o deixa em terceiro lugar do Grupo C com 11 pontos, atrás de Red Bull Bragantino (14) e Inter de Limeira (13), e à frente do Corinthians (9). O setor ofensivo do Mirassol vem sendo destaque, liderando o ranking da competição com 14 gols marcados. Cinco deles foram de Delatorre, um dos artilheiros do estadual ao lado de Flaco López, do Palmeiras.

O foco do técnico Mozart Santos é fazer alguns ajustes na defesa para diminuir o número de gols sofridos, mas lamentou o time não ter feito mais gols no último jogo. Sem suspensos, ele não deverá mexer na base da escalação. A boa notícia fica por conta do retorno do lateral-direito Rodrigo Ferreira, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Ele deve ocupar o lugar que ficou com Wesley Santos. Yuri Lima, Gabriel e Warley seguem pendurados.

Mozart elogiou o poder criativo do time e quer buscar os pontos perdidos diante do Ituano. "Eu estaria preocupado se nós não criássemos situações, a minha equipe vem criando bastante situações, são pequenos ajustes. Foi uma noite atípica, criar tanto e não fazer os gols. Eu espero de verdade que os dois pontos não façam falta. Vamos recuperar isso", projetou.

O Botafogo, por outro lado, está há quatro jogos sem vencer, com três derrotas seguidas. Perdeu para Ponte Preta, por 3 a 0, Inter de Limeira, por 2 a 0, e Corinthians, por 4 a 1. Como visitante, colecionou uma vitória, dois empates e uma derrota. Com apenas quatro gols, tem o segundo pior ataque do Paulistão, à frente apenas do Ituano, que fez dois.

Com oito pontos, o Botafogo está na lanterna (4º) do Grupo D, se distanciando dos outros três adversários: São Paulo (13), Novorizontino (12 e dois de saldo de gols) e São Bento (12 e um de saldo).

Após mais uma derrota, o técnico Paulo Gomes pode fazer mudanças, mas em setores específicos. Certo é que não poderá contar com o lateral-direito Walisson, que levou o terceiro cartão amarelo. Assim, Thássio aparece como opção.

O experiente Fábio Sanches deve voltar para formar o trio defensivo ao lado de Bernardo Schappo e Lucas Dias. Na última partida, quem jogou foi o volante Matheus Barbosa, que sofreu lesão muscular na coxa e é outro desfalque.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL X BOTAFOGO

MIRASSOL - Alex Muralha; Rodrigo Ferreira, Lucas Gazal, Luiz Otávio e Warley; Gabriel, Danielzinho e Chico Kim; Negueba, Dellatorre e Fernandinho. Técnico: Mozart Santos.

BOTAFOGO - João Carlos; Lucas Dias, Fábio Sanches e Bernardo Schappo; Thássio, Leandro Maciel, Patrick Brey e Jean; Emerson Ramon, Douglas Baggio e Toró. Técnico: Paulo Gomes.

ÁRBITRO - Lucas Canetto Bellote.

HORÁRIO - 18h.

LOCAL - Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol.