São Paulo tenta se realinhar em duelo com o Red Bull Bragantino no Paulistão

A euforia de um time invicto, vencedor de dois clássicos consecutivos (superou o Palmeiras nos pênaltis para se sagrar campeão da Supercopa do Brasil) foi substituída por dúvidas após duas derrotas seguidas. Superado pela Ponte Preta, em seu primeiro revés da temporada, e pelo rival Santos, o São Paulo tenta se realinhar em duelo com o Red Bull Bragantino, marcado para as 18 horas deste sábado, pela nona rodada do Paulistão, no MorumBis.

A sequência negativa manteve a disputa bastante acirrada no Grupo D, dentro do qual os são-paulinos continuam na liderança, com 13 pontos, mas apenas um acima de Novorizontino e São Bernardo, segundo e terceiro colocados, respectivamente. O time da capital tem, entretanto, um jogo atrasado da quinta rodada para disputar com a Inter de Limeira, dia 28. O quarto lugar é do Botafogo de Ribeirão Preto, dono de oito pontos.

Na missão de contornar o momento ruim, o técnico Thiago Carpini tem de lidar com uma série de desfalques. O mais recente é o lateral-direito Moreira, que sentiu um incômodo durante o aquecimento antes da derrota por 1 a 0 para o Santos, no MorumBis, e foi diagnosticado com uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita após realização de exames.

Os laterais Rafinha e Igor Vinícius, os meio-campistas Rodrigo Nestor, Rodriguinho e Wellington Rato e o atacante Lucas são os outros jogadores que estão entregues ao departamento médico para tratamento de lesões.

"Foi o oitavo jogo à frente do São Paulo e não consegui repetir a escalação nenhuma vez. Não consegui por problemas de início de temporada. Mas posso garantir que vamos seguir lutando, trabalhando e com essa mesma competitividade nas partidas", pontuou Carpini depois da partida com os santistas.

Para se recuperar, o time são-paulino vai colocar à prova a consistência do Red Bull Bragantino, que, depois de um início vacilante no Paulistão, vive uma sequência de quatro jogos sem derrota, com três vitórias e um empate. Por isso, está na liderança do Grupo C, com 14 pontos, perseguido de perto pela vice-líder Inter de Limeira, que tem 13. O terceiro colocado Mirassol e o quarto Corinthians têm, respectivamente, 11 e nove pontos.

Fora a preocupação com o Estadual, o time de Bragança Paulista tem em seu horizonte um dos duelos mais importantes do ano até aqui. Na terça-feira, 20, enfrenta o colombiano Águilas Doradas Rionegro, em Medellin, pelo jogo de ida da segunda rodada da fase preliminar da Copa Libertadores da América. Até por isso, é possível que o técnico Pedro Caixinha poupe jogadores mais desgastados.

"Estamos focados no São Paulo. Queremos chegar lá e fazer os três pontos", disse o zagueiro Lucas Cunha. "Depois vem esse jogo da Libertadores na terça-feira e aí vamos nos preparar para isso. Como eu disse, estamos concentrados no São Paulo. Ainda não sabemos quem vai jogar e quem ficará fora, mas temos que estar todos preparados para o jogo. Quem jogar vai dar o máximo", completou.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X RED BULL BRAGANTINO

SÃO PAULO - Rafael; Bobadilla, Arboleda, Diego Costa e Welington; Alisson, Pablo Maia, Galoppo e Luciano; Juan e Calleri. Técnico: Thiago Carpini.

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andres Hurtado, Lucas Cunha, Léo Ortiz e Juninho Capixaba; Jadsom (Lincoln), Raul e Lucas Evangelista; Helinho, Vitinho e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

ÁRBITRO - Vinícius Gonçalves Dias de Araújo.

HORÁRIO - 16 horas.

LOCAL - MorumBis, em São Paulo.

ONDE ASSISTIR - TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming)