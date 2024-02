Na briga pela classificação, Ponte Preta busca a reabilitação contra o desesperado Ituano

Com a meta de permanência praticamente liquidada, a Ponte Preta virou a chave neste Campeonato Paulista e briga pela classificação para as quartas de finais. Para continuar na briga dentro do Grupo B, o time de Campinas recebe neste sábado, às 20 horas, o desesperado Ituano, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela nona rodada.

Apesar de ter sido derrotada pelo Red Bull Bragantino, por 1 a 0, na última rodada, a Ponte Preta se manteve na vice-liderança, com 12 pontos, um a mais que o Água Santa, que ficou no empate por 1 a 1 com a Portuguesa, no Canindé. O lanterna é o rival Guarani, que tem somente cinco. O líder é o Palmeiras, com 17 e com um jogo a menos. Na classificação geral, é a sexta colocada.

Em situação oposta, o Ituano não vence há seis jogos. O último triunfo aconteceu na segunda rodada, quando bateu o desorganizado Corinthians de Mano Menezes, por 1 a 0. De lá para cá, foram quatro derrotas e dois empates, o último por 1 a 1 diante do Mirassol, em casa. O time de Itu é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, em 14º, com cinco pontos. Supera Portuguesa e Santo André, ambos com quatro. Contudo, é o vice-líder do Grupo A, à frente dos dois rivais diretos. O líder é o já classificado Santos, com 19.

Para o confronto, o técnico João Brigatti continuará sem o volante Emerson Santos. Na vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo, ele sofreu uma lesão muscular. Seu substituto foi Léo Naldi, que deve seguir entre os titulares. A novidade pode ser a volta do atacante Dodô, que ficou em Bragança Paulista por causa de um entorse no tornozelo. A tendência é que, caso liberado, o mesmo inicie no banco de reservas.

Retornando à elite estadual, a Ponte Preta iniciou com a meta de permanência. O bom início de Paulistão fez o treinador virar a chave no objetivo: "Agora temos mais um jogo complicado dentro de casa e vamos utilizar os jogadores que temos à disposição. A Ponte Preta pensa hoje na classificação e é isso que vamos buscar", enfatizou o técnico.

Do lado do Ituano, o técnico Marcinho foi bancado pela diretoria do Ituano, com direito a nota oficial do executivo Juninho Paulista. O treinador não sabe se poderá contar com alguns jogadores. Em transição, os atletas Yann Rollim, Thonny Anderson, Matheus Maia, Claudinho e José Aldo são problemas. A novidade pode ser o atacante Pablo Diogo no lugar de Marlon. Ele entrou no segundo tempo e marcou o gol diante do Mirassol, que quase deu o triunfo à equipe.

Balançando no cargo, o técnico Marcinho reconhece campanha abaixo do esperado: "A confiança existe, mas nós temos dificuldade. Existe todo esse contexto em relação às dificuldades, mas nosso ambiente é seguro em relação ao trabalho que está sendo feito aqui dentro. Começamos cada vez mais a criar um corpo dentro de uma dificuldade que é o Campeonato Paulista", projetou o treinador.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA X ITUANO

PONTE PRETA - Pedrão; Haquín, Castro e Nilson Jr; Igor Inocêncio, Léo Naldi, Ramon Carvalho, Elvis e Gabriel Risso; Iago Dias e Jeh. Técnico: João Brigatti.

ITUANO - Jefferson Paulino; Léo Duarte, João Vialle, Vitão e Jonathan Silva; Miqueias, Aluísio e Eduardo Person; Marlon (Pablo Diogo), José Carlos e Bruno Alves. Técnico: Marcinho.

ÁRBITRA - Edina Alves Batista.

HORÁRIO - 20 horas.

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.