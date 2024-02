Time de Jalen Rose vence a Rising Stars e Mathurin é MVP do primeiro dia do All-Star Weekend

O All-Star Weekend começou nesta sexta-feira com o Rising Stars. O Team Rose venceu o Team Detlef na decisão e acabou sendo campeão do torneio. Bennedict Mathurin, do Indiana Pacers, foi escolhido como MVP. A competição foi formada por 28 jogadores, divididos em quatro times, tendo como capitães: Pau Gasol, Jalen Rose, Tamika Catchings e Detlet Schrempf.

Para um time chegar à final, era preciso fazer 40 pontos. No primeiro desafio, a equipe de Jalen Rose enfrentou os integrantes do time de Catchings e viu Bennedict Mathurin se transformar no grande herói ao marcar 18 dos 40 pontos de sua equipe, que avançou à final. Paulo Banchero, do Orlando Magic, acabou sendo a decepção, convertendo apenas dois dos sete arremessos em quadra.

Formada por uma equipe apenas com jogadores da G League, o time de Detlet Schrempf resolveram complicar a vida da equipe de Pau Gasol, que contava com nomes como o de Brandon Miller e Victor Wmbanyama. A partida foi bastante disputada, mas os atletas da G League largaram na frente e conseguiram administrar a vantagem para confirmar uma vitória surpreendente por 41 a 37.

A decisão foi dominada pelo Team Rose, que venceu por 26 a 13 com uma performance brilhante. A equipe de Detlef até começou na frente, mas não demorou para permitir a virada. Bennedict Mathurin teve atuação apenas mediana, mas garantiu o MVP pelos 18 pontos marcados na semifinal.

Ainda nesta sexta-feira, aconteceu o "Jogo das Celebridades". O jogo foi diferente do habitual e contou, com algumas mudanças na quadra, com cestas de quatro pontos. O time de Shannon Sharpe venceu a equipe de Stephen A Smith por 100 a 91. Micah Parsons, atleta da NFL, foi eleito o MVP com 37 pontos.

Neste sábado, o All-Star Weekend continua com o torneio de habilidades, enterradas e de três pontos, destaque para o confronto individual entre Sthepeh Curry, do Golden State Warriors, e Sabrina Ionescu, que é a dona do recorde de três pontos da WNBA e jogadora do New York Liberty.

Confira as divisões dos times:

Tem Pau: Bilal Coulibaly (Washington Wizards), Victor Wembanyama (San Antonio Spurs), Brandon Miller (Charlotte Hornets), Brandin Podziemski (Golden State Warriors), Jaime Jaquez Jr (Miami Heat), Jabari Smith Jr (Houston Rockets) e Cason Wallace (Oklahoma City Thunder).

Team Tamika: Paolo Banchero (Orlando Magic), Jaden Ivey (Detroit Pistons), Jalen Duren (Detroit Pistons), Keegan Murray (Sacramento Kings), Scoot Henderson (Portland Trail Blazers), Keyonte George (Utah Jazz) e Dyson Daniels (New Orleans Pelicans).

Team Jalen: Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder), Jalen Williams (Oklahoma City Thunder), Bennedict Mathurin (Indiana Pacers), Shaedon Sharpe (Portland Trail Blazers), Dereck Lively II (Dallas Mavericks), Jordan Hawkins (New Orleans Pelicans) e Walker Kessler (Utah Jazz).

Team Detlef: Izan Almansa (G League Ignite)

Matas Buzelis (G League Ignite), Ron Holland (G League Ignite), Tyler Smith (G League Ignite), Mac McClung (Osceola Magic), Oscar Tshiebwe (Indiana Mad Ants) e Alondes Williams (Sioux Falls Skyforce).