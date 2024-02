Ana Vieira fica em 24º nos 50m peito do Mundial de Esportes Aquático; Guilherme Costa desiste

O Brasil esteve na piscina do Mundial de Esportes Aquáticos de Doha, no Catar, na madrugada deste sábado com Ana Vieira. Nos 50m peito feminino, a brasileiro terminou no 24º lugar. Com isso, ela não conseguiu classificação para a semifinal. Já Guilherme Costa estava inscrito nos 1500m livres masculino, mas acabou desistindo por uma opção de sua comissão técnica.

Ana Vieira sentiu o gostinho de classificação, mas acabou a deixando escapar por detalhes. A brasileiro terminou a prova em 31s81, pois centésimos atrás da portuguesa Ana Pinho Rodrigues, que levou a última vaga com 31s25.

A brasileiro entrou na piscina na terceira bateria dos 50m e terminou a prova na sétima colocação, 24ª no total. Ela foi a última nadadora do país a mergulhar neste sábado, já que Guilherme Costa acabou desistindo de competir os 1500m livres.

"A comissão técnica da CBDA optou por retirar o atleta Guilherme Costa da disputa dos 1500m livre, no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de Doha. A prova será realizada neste sábado. Com a não classificação para final do 4x200m livre, seu treinador optou por retornar imediatamente aos treinos na continuidade da preparação para os Jogos Olímpicos", disse a CBDA através de nota oficial.

Guilherme Costa, o Cachorrão, era a grande esperança de medalhas para o Brasil em Doha, mas teve como melhor participação um quarto lugar nos 400m livre e um sexto nos 200m livre. Nos 800m livre e no revezamento 4.200m, não conseguiu chegar nas fases finais.

A participação brasileira no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos será encerrada com Gabrielle Roncatto, que vai disputar a classificatória dos 400m medley feminino na madrugada deste domingo.